A murit unul dintre ultimii primi secretari județeni din perioada comunistă. Ioan Pavel avea 83 de ani

Ioan Pavel a ajuns liderul comunist al județului Vaslui în noiembrie 1987, în urma unei ”rotații a cadrelor” făcută de Nicolae Ceaușescu, după revolta muncitorilor de la Brașov.

A plecat din județ, a doua zi după fuga lui Ceaușescu și s-a întors acasă, la Timișoara cu un ARO particular, condus de un om de încredere de la ferma partidului, scrie Vremea Nouă.

Ieri, la vârsta de 83 de ani, acesta s-a stins din viață, anunțul făcându-l fiul acestuia. La Vaslui, cei care l-au cunoscut nu au avut decât cuvinte de laudă și spun că în timpul cât a fost prim secretar, județul a fost răsfățat. “Veneau oameni din alte județe să cumpere mâncare de la Vaslui, fiindcă noi aveam rafturile pline, grație acestui om”, a spus Adrian Porumboiu, care la acea vreme era directorul executiv al Întreprinderii Comerciale de Stat de Alimentație Publică (ICSAP).

Acesta a povestit despre cum împărțea dreptatea Ioan Pavel, la Vaslui.

“Eram la Casa de Cultură la un bilanț, unde fiecare șef era întrebat dacă și-a făcut planul ori nu. Eu la acea vreme eram director la ICSAP și le-am spus că planul îl facem, dar cu vin și coniac de la Vidișamp, nu cu alimente și că nu era normal. Le-am arătat că la alimentele de bază repartițiile nu se respectau de nicio culoare, iar eu mă închideam global ca sumă, dar cu vânzări crescute la alcool. Când am văzut că sala amuțise că avusesem curaj să spun adevărul, am apăsat și mai tare spunând: “Vă dați seama ce copii o să iasă la Vaslui, când noi ne facem planul la întreprindere cu vin și coniac de la Huși?”. Cum era firesc la acea vreme, a doua zi, la prima oră eram chemat la primul secretar, iar pe biroul său era plicul albastru de la Securitate, în care erau notele cu ce fusese la ședința de bilanț. În birou mai era domnul Strungariu, șeful de la Agricultură, care m-a luat tare: “Cum vă permiteți tovarășul Porumboiu să denigrați județul, să spuneți că vasluienii sunt campioni la consumul de alcool?”. Eu atunci am scos repartițiile și i-am arătat primului secretar cum acestea nu erau onorate decât în proporție de maxim 60%. Calm, Pavel le-a studiat și a dat dispoziție: “De mâine să fie onorate toate repartițiile la alimente, așa cum sunt ele, în aceste documente. Să nu mai aud că țineți polulația înfomentată”. Ei, de atunci magazinele la Vaslui erau pline. Se găseau salamuri, pâine, ulei, unt, lapte, de veneau oameni și din județele vecine să se aprovizioneze. V-am povestit acest episod ca să înțelegeți ce om era Ioan Pavel, un bănățean, cu suflet de moldovean. Acum că am aflat că acesta a murit, e normal să mă încerce un sentiment de tristețe, fiindcă rar întâlnești în viață un om de o așa probitate morală și de un spirit al dreptății cum nu am văzut. Sunt mândru că l-am cunoscut, că am avut onoarea să lucrez sub comanda sa și fără să fac vreo greșeală afirm cu toată ființa mea că acest om face cât toți prefecții și președinții de CJ care s-au perindat în cei 34 de ani prin Palatul Administrativ, la un loc”, a spus Adrian Porumboiu.