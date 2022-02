Reflectarea liderilor politici în mediul online

.com

În ultimii doi ani, din cauza pandemiei, multe lucruri s-au mutat în online, inclusiv publicul. Potrivit datelor INS, în anul 2020, peste trei sferturi din gospodăriile din România au avut acces la internet, mai exact 78.2%. În 2021, în România, existau 15,49 milioane de utilizatori de internet. Iar conform statista.com, la finalul anului trecut erau aproximativ 12 milioane de conturi de Facebook.

Conform unui studiu realizat de Reveal Marketing Research anul trecut, utilizatorii români de Facebook petrec în medie 2,3 ore zilnic pe rețea. Un alt studiu realizat de Hootsuite arată că 29% dintre români consideră social media o sursă bună pentru informare.

Politica românească în era social media

Începând cu 2014, partidele românești au început să investească mai serios în online, cu precădere în Facebook, iar rezultatele s-au văzut pentru PNL în 2014 la prezidențiale. Atunci Deutsche Welle scria că ”Se spune că alegerile prezidenţiale au fost câştigate pe Facebook. Este posibil să fie aşa, dacă admitem că reţelele de socializare combinate cu telefonia mobilă au transmis în întregul corp social sentimentul nedreptăţii suferite de votanţii din străinătate” iar site-ul Știrileprotv.ro anunța că ”Iohannis l-a depășit la numărul de fani pe Facebook pe Victor Ponta, pâna la sfârșitul zilei de vot de duminică”.

În 2016, la alegerile parlamentare, PSD a inundat Facebook-ul cu materiale video făcute de membri și simpatizanți în care promovau celebrul deja ”program de guvernare”. A fost ceva nou, fresh și a prins iar PSD a câștigat cu un scor astronomic.

În 2019, la europarlamentare, este rândul USR să iasă la rampă. Campania ”Fără penali” și amplificarea ei în social media pe fondul conflictului cu Liviu Dragnea a fost cartea câștigătoare iar USR a obținut cel mai bun scor din istorie. În 2020 am avut surpriza AUR care a venit pe neașteptate și a luat aproape 10% cu o campanie pe Facebook bine țintită pe comunități din rural, urbanul mic și Diaspora.

Deși intrate mai târziu pe scena politică, USR și apoi AUR au arătat un interes deosebit pentru mediul online și în scurt timp au devansat partidele vechi. Chiar dacă modul de comunicare al USR și al AUR poate prezenta similarități, în mediul online, cele două partide folosesc rețete diferite.

Metoda USR

Creșterea USR în social media și în special pe Facebook s-a datorat în primul rând influencerilor care până atunci nu fuseseră angajați politic. Foarte mulți oameni din zona de PR, advertising, bloggeri și oameni de media au preluat mesajele USR și astfel au dus la creșterea partidului, ba chiar au făcut ca după foarte mult timp, să fie cool să susții un partid politic.

Evident că mesajele influencerilor au fost dublate și de campanii consistente Facebook și Google Ads dar asta faceau deja toate partidele. Un minus major al acestei tactici s-a putut vedea mai târziu și anume lipsa unui lider. USR a fost crescut și promovat ca o comunitate, ca un incubator de idei și gestionat de o echipa de la centru în care s-au remarcat Barna, Ghinea, Drulă și alții. Totuși, la alegerile prezidențiale lipsa liderului s-a simțit pregnant, Barna nu a putut să fie vândut publicului ca lider, el era doar parte din comunitate iar USR a pierdut turul doi și a continuat scăderea în procente și la locale și la parlamentare.

Metoda AUR

AUR pare că a venit din spuma mării, ne-am trezit deodată cu el în Parlament. Dar activitatea lor în social media durează de ceva timp. George Simion a coordonat mai multe grupuri și pagini de Facebook și mulți dintre oamenii din AUR au experiență în social media.

Campania lor din 2020 s-a bazat pe grupuri închise, construite pe diferite subiecte mai puțin mainstream și pe foarte multe site-uri cu stiri și informații din zona conspiraționistă. AUR are în spate zeci de site-uri și pagini de Facebook care funcționează ca o cutie de rezonanță pentru mesajele liderilor.

„Am livrat oamenilor ce au simțit, ce au cerut. Am mers exact pe ce se cerea” spunea pentru Europa Liberă Doina Grosu-Benchea, patroana firmei care s-a ocupat de campania online a AUR pe Facebook.

Spre deosebire de USR, AUR a știu să cultive imaginea unui lider. George Simion este în momentul de față cel mai urmărit politician român în afara președintelui Iohannis.

Cum arată datele la zi

De departe cel mai activ politician în social media este George Simion. Acesta postează zilnic pe Facebook, Tik-Tok, Instagram și Youtube. Conform datelor disponibile pe Facebook, pagina lui Simion a avut în ultima săptămână 3 milioane de interacțiuni (reacții, comentarii, share-uri) în timp ce Dacian Cioloș, Marcel Ciolacu, Florin Cîțu, Ludovic Orban și Kelemen Hunor strâng împreună 300.000 de interacțiuni.

În topul prezentat mai sus este important de văzut că reprezentanții partidelor noi conduc clasamentul (chiar dacă Dacian Cioloș nu mai este președintele USR). Aceștia conduc atât la numărul de urmăritori cât și la numărul de interacțiuni.

Topul mențiunilor în mediul online (căutări Google + mențiuni în mass-media online) din ultimele trei luni este condus detașat tot de George Simion.

Discursul radical prinde cel mai bine la publicul din online. AUR și în trecut USR au reușit să-și impună temele și prin violența discursului. Partidele tradiționale (PSD și PNL) sunt mai reținute, se tem că o poziționare prea radicală ar duce la pierderea publicului tradițional și se bazează mult pe oamenii din teritoriu.

Fiecare acțiune în care liderul AUR recurge la violență este primită cu urale de fanii săi. Postarea de pe 7 februarie în care Simion întreabă: ”Am strigat unui hoț că este hoț de la tribuna Parlamentului. Am greșit?” referitoare la agresiunea împotriva lui Virgil Popescu are 52.000 de like-uri, 27.000 de comentarii și 2.400 share-uri.

Creșterea spectaculoasă a lui George Simion în online este reflectată și în sondajele de opinie. Conform INSCOP, AUR a depășit deja 20 de procente.

Cristian Rosu este expert in comunicare si analist politic. De-a lungul timpului a publicat articole si analize in mai multe publicatii din Romania si strainatate (Huffington Post, EuropeanTimes, New Europe). Este absolvent al Facultatii de Filosofie din cadrul Universitatii Bucuresti, specializarea Studii Europene.

