Lidia Buble, dezvăluiri despre stilul personal. Ce obișnuiește să facă înainte de fiecare concert: „Am un ritual”

În prima seară a Festivalului de la Mamaia, Lidia Buble a urcat pe scenă și a cucerit publicul chiar și în ciuda ploii. Artista a fost una dintre surprizele serii și a oferit un moment deosebit alături de Fuego și câteva dintre marile voci feminine ale anilor ’80. Plină de energie și cu o apariție spectaculoasă, Lidia nu doar că a impresionat prin prestația sa, dar a și împărtășit detalii personale despre familie, despre schimbările de look și despre stilul său de viață.

Vedeta, care are nu mai puțin de zece frați și 32 de nepoți, a povestit că și-a petrecut recent vacanța în Italia, alături de cinci dintre cei mici. În plus, a vorbit deschis despre felul în care își îngrijește imaginea și despre motivul pentru care a ales să adopte nuanța de păr roșcat, devenită între timp semnătura ei vizuală.

„Eu am fost în jur de 14 ani blondă, după care nevoia m-a tras ușor de mână și a spus: Tu trebuie să te faci șatenă, pentru că altfel vei rămâne fără păr. Noi, artistele, ne coafăm foarte mult, iar blondul este foarte greu de întreținut. Dar m-am dat seama că nu mă regăsesc în culori foarte cuminți. Și atunci am îndrăznit din nou, la o culoare electrică. Și, da, atunci când eram mică am spus că nu o să mă fac niciodată roșcată. Orice altă culoare, dar nu roșcat. Se pare că, deja sunt al treilea an roșcată și am planuri mari cu această nuanță. Deci, niciodată să nu spui niciodată.”, a spus ea într-un interviu pentru revista Viva!

Ads

Schimbarea este, însă, mai mult decât o decizie personală: publicul a devenit parte din alegere.

„Da. Publicul îmi spune să rămân așa. Așa că, mie îmi place să ascult de public, deci, în continuare o să fiu roșcată. Nu știu pentru cât timp, pentru că mie îmi place să fiu cameleonică, să jonglez atât cu stilul vestimentar, cât și cu tot ce ține în partea aceasta de imagine. Deocamdată mă simt bine în zona asta.”

Ce obicei are Lidia Buble înainte de concerte

De asemenea, Lidia a vorbit și despre rutina ei înainte de concerte și despre felul în care își menține silueta. Vedeta are un obicei înainte de fiecare spectacol și nu se abate de la regulă.

„Nu prea am timp să mănânc, vă spun sincer. De exemplu, am mai mult de 24 de ore de când nu am mâncat și am băut doar apă. Asta nu pentru că m-am înfometat, ci pentru că am avut foarte multe repetiții în seara aceasta, am fost pe drumuri. Eu am un ritual înainte de fiecare concert: nu mănânc absolut nimic timp de cinci-șase ore, pentru a putea să îmi folosesc vocea la capacitate maximă. Și da, știu că mă așteaptă o salată în urmă și nu știu când apuc să o mănânc, pentru că mai am încă un moment pentru această seară frumoasă.”

Ads