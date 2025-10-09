Lidia Buble va interpreta imnul României la meciul cu Republica Moldova. Cum au reacționat fanii

Pentru prima dată în istoria oficială a meciurilor UEFA, România întâlnește Republica Moldova la București într-un amical ce se va desfășura pe 9 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Partida va fi transmisă în direct de Prima TV și va include un moment special înaintea fluierului de start: Lidia Buble va interpreta „Deșteaptă-te, române!”, imnul României, iar Tania Turtureanu va cânta „Limba noastră”, imnul Moldovei.

„Am făcut probele de sunet pentru meciul cu Moldova. Am pășit pe teren și am simțit un val de emoții care m-a lăsat fără glas. Doar gândul că voi cânta imnul României, cu tribunele pline și mii de oameni alături de mine, îmi dă fiori. Abia aștept să trăim împreună acest moment”, a mărturisit Lidia Buble pe Instagram, cu aproximativ 24 de ore înainte de meci.

Ads

Postarea artistei a adunat sute de comentarii și mii de aprecieri. Fanii și-au exprimat entuziasmul: „Locuiesc lângă stadion și ți-am auzit vocea azi când ai făcut probele. Succes România”, „Abia aștept să te văd și să te aud”, „Mândru de tine”, „Hai că deja mi s-a făcut pielea de găină” sau „Se spune că atunci când oamenii cântă împreună, inimile lor încep să bată în același ritm. Gândește-te doar la emoția acelui moment, toți cei care vor fi acolo, mici și mari, vor avea același puls, cântând un cântec atât de frumos alături de tine”.

Recent, au apărut critici din partea unor suporteri care și-ar fi dorit ca imnul să fie intonat de tribune, nu de un artist pe teren. FRF (Federația Română de Fotbal) a clarificat situația printr-un comunicat: conform unui sondaj, peste 90% dintre fani preferă ca un artist să interpreteze imnul înaintea meciurilor. Totodată, FRF a subliniat că „artiștii care interpretează imnul acceptă cu onoare invitația de a cânta pentru echipa națională și pentru public și nu sunt plătiți pentru asta”.

Ads