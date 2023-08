Lidia Buble, șocată la supermarket: ”M-am crucit, a trecut pe lângă mine și s-a șters”

Lidia Buble, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, a împărtășit cu fanii de pe rețelele sociale o întâmplare neplăcută cu care s-a confruntat stând la coadă la un supermarket din Capitală.

”De ce este toată lumea atât de nervoasă și de supărată pe viață?! Eu așa ceva nu am văzut. Am fost acum până la un supermarket să iau ceva și în spatele meu era o doamnă cu un cărucior și un copil de mână. O doamnă la vreo 50 și ceva de ani. Am rugat-o frumos să treacă ea înaintea mea, că așa e frumos să o las înainte, mai ales că era cu copil”, a povestit Lidia Buble.

”Mi-a tras o privire atât de urâtă, a trecut pe lângă mine cu copilul și s-a șters. Doamne, mie nu îmi venea să cred. M-am crucit. Eu vreau să îți fac un bine și tu te uiți la mine de parcă aș fi vrut să îți iau pâinea de la gură. Eu fraieră că mă gândesc doar la alții. Reveniți-vă și încercați să vă bucurați de viață”, a completat vedeta, în mediul online.

