O seara cu fetele? Afla care este tinuta perfecta

Visezi sa ai o tinuta asemenea unui star atunci cand iesi seara in oras cu fetele? Atunci trebuie sa inveti cum sa iti asortezi accesoriile cu vestimentatia si mai ales sa afli ce se poriveste acestui moment astfel incat sa nu fii nici prea simplu imbracata, nici extravaganta.

Daca ai o garderoba bogata, dar tot nu te poti hotari cu ce te imbraci, Au Feminin iti da cateva sfaturi despre cum sa alegi tinuta potrivita unei asemenea ocazii.

1. Rochia lunga. Este o tinuta pe care orice femeie o are in dulap. Fiind o rochie foarte eleganta, este potrivita pentru cocktail-uri, dar nu si atunci cand iesi in cluburi cu prietenele.

2. Rochia neagra. Are avantajul ca poate poate fi purtata la multe ocazii datorita discretiei sale. Depinde de tine cu ce o accesorizezi, astfel incat sa iesi din sfera "banalului".

3. Geanta plic. Este accesoriul preferat de orice femeie si este ideala unei iesiri cu fetele. In fond, ce femeie poate sa stea fara poseta? Este esentiala atat pentru ca iti tii in ea strictull necesar, cat si pentru faptul ca iti completeaza accesoriile.

4. Tocurile. Desi pot fi "dureroase" atunci cand vreti sa iesiti in oras pentru a va distra dupa o zi plina, orice femeie care se respecta va purta tocuri.

5. Bijuterii discrete. Seara nu este indicat sa purtati bijuterii supradimensionate. La o tinuta eleganta, bijuteriile discrete sunt cele mai indicate. Daca vrei sa porti celebra rochie neagra, atunci cauta accesorii ceva mai colorate.

