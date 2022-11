Stii sa iti alegi ochelarii de soare tinand cont de forma fetei?

Cel mai probabil ti s-a intamplat sa petreci minute intregi, daca nu si mai mult, proband diverse tipuri de ochelari pentru a alege una care sa iti vina cat mai bine.

Daca vrei sa scutesti timp si sa faci si o alegere potrivita, tine cont de forma fetei ajutandu-te de sfaturile de mai jos, evidentiate de realbeauty.com. Totodata, in acestea vei gasi si indicii despre cum sa iti aranjezi parul in asa fel incat sa fii o aparitie de neuitat.

1. Pentru fata in forma de inima

Aceasta este caracterizata printr-un maxilar mic, ingust si pometi mari. De asemenea, o fata in forma de inima poate avea si o frunte lata, asa cum este cazul actritei Reese Witherspoon.

Cel mai important lucru de care trebuie sa tii cont la ochelarii de soare este sa nu alegi unii foarte mari, care sa acopere si o parte din obraji, atragand si mai mult atentia asupra faptului ca fata ta este mai lata pe linia pometilor. In ce priveste tunsoarea, la un astfel de chip este potrivita una tip bob sau una care permite sa iti lasi suvite de-a lungul obrajilor, pentru a abate privirile.

2. Pentru fata ovala

O fata ovala, precum cea a actritei Jessica Alba, permite aproape orice forma de ochelari de soare. E bine totusi sa te feresti tot de cei cu rame foarte mari deoarece pot sa dea iluzia ca ai fata mai mica decat in realitate.

Totodata, si la capitolul tunsorilor forma ovala este avantajata, deoarece permite multe tipuri si multe culori care "prind" bine. Pentru a verifica daca ai o fata ovala, procedeaza in urmatorul fel: masoara lungimea si latimea ei si daca vezi ca latimea este o data si jumatate cat lungimea inseamna ca ai o astfel de forma.

3. Pentru fata rotunda

Daca fata ta are aceeasi lungime cu latimea, atunci poti sa fii sigura ca ai o fata rotunda, precum actrita Kirsten Dunst. In acest caz, alege o pereche de ochelari care sa aiba latimea exact cat cea a chipului tau. Daca iei una care te strange un pic, avand o latime mai mica, fata ta va parea si mai rotunda.

In ce priveste felul in care iti aranjezi parul, unul din trucuri consta in coafurile in care acesta este prins la spate, cat mai ridicat. De asemenea, parul lung, lasat liber, mai acopera din rotunjimea obrajilor. In orice caz insa, nu opta pentru tunsori scurte, care dezavantajeaza in cazul in care ai fata rotunda.

4. Pentru fata in forma de patrat

Daca ai un chip cu o astfel de forma, cel mai indicat este sa alegi ochelari cat mai ovali sau care sunt mai ascutiti in colturile exterioare de sus. In ce priveste parul, cel mai mult avantajeaza buclele.

