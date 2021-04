Artistul roman Adrian Ghenie a vandut doua lucrari cu 6 milioane de euro

"Self-Portrait in 1945" este un ulei pe panza semnat si datat 2015 si provine din Nicodim Gallery, Los Angeles. Lucrarea a fost cumparata in final cu 1,15 milioane de euro."The Trip", tot ulei pe panza, este semnat si datat 2016 si privine dintr-o colectie privata. Panza a fost adjudecata la 5,14 milioane de euro.Lucrarea "Self-Portrait as Vincent Van Gogh", semnata de artistul roman Adrian Ghenie, a fost vanduta in 2016 cu 2,6 milioane de dolari, la o licitatie organizata de casa Sotheby's la New York. Lucrarea a fost achizitionata de omul de afaceri japonez Yusaku Maezawa.Pictura "Nickelodeon", realizata de Adrian Ghenie in 2008 - reprezentand opt siluete estompate purtand paltoane ample - a fost lotul principal la o licitatie organizata de casa Christie's la Londra si s-a vandut cu 9 milioane de dolari.In multe din lucrarile sale, Ghenie a prezentat personalitati istorice, intre care Adolf Hitler, Josef Mengele, dar si Charles Darwin.Nascut in Baia Mare, in 1977, Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca in 2001. Dupa ce a incercat sa traiasca din arta in Viena si Sicilia, s-a intors in Cluj-Napoca si a infiintat galeria Plan B, alaturi de Mihai Popin, in 2005.Crescand in Romania, in timpul regimului opresiv al lui Nicolae Ceausescu , Adrian Ghenie abordeaza in lucrarile sale capitole din istoria europeana din secolul al XX-lea.