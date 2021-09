De ce să alegi hrană Taste of the Wild pentru Câini?

Câinele tău îți este cel mai bun prieten, partener de plimbare și o companie plăcută atunci când te uiți la un film. Tocmai de aceea și tu trebuie să îl răsplătești așa cum merită. Având grijă de dieta câinelui tău, pe lângă celelalte responsabilități, îi arăți cât de mult îl iubești și îi demonstrezi că îți dorești să îți fie alături mulți ani de acum înainte.

Pentru că o dietă adecvată este secretul pentru a avea un animal de companie fericit și sănătos.

Beneficiile hranei pentru câini Taste of the Wild

Cu o varietate mare de produse, formule alimentare, tipuri de hrană, este posibil să ajungi în impas neștiind ce dietă să alcătuiești pentru că animalul tău de companie să crească și să se dezvolte cât mai bine. Cu siguranță îți dorești să ai un companion vesel, plin de energie, dornic de joacă și de socializare și extrem de afectuos cu stăpânii săi. În același timp, vrei să fie un câine frumos și admirat, cu blană strălucitoare și oase puternice. Pentru ca animăluțul tău să fie în cea mai bună formă de când este încă un pui și pe măsură ce se dezvoltă, are nevoie de o dietă sănătoasă, pe bază de hrană naturală, bogată în proteine și grăsimi de cea mai bună calitate. Taste of the Wild este gama care oferă toate aceste beneficii.

Ingrediente naturale, direct din inima naturii

Cu o formulă nutrițională bogată în proteine de cea mai bună calitate, hrana pentru câini din gama Taste of thw Wild este recomandată animalelor de companie pentru a-și menține sistemul digestiv sănătos și puternic.

O gamă net superioară altor sortimente cu conținut îndoielnic, hrana Taste of the Wild reprezintă tot ce ți-ai putea dori mai bun pentru companionul tău. Toate formulele de hrană din gama Taste of the Wild sunt făcute din ingrediente naturale. Printre cele mai apreciate tipuri de carne care se regăsesc în această gamă premium de hrană pentru câini se află somonul, carnea de bizon, carne de miel, de mistreț și vită, carne de rață și carne de căprioară.

De asemenea, datorită formulelor fără cereale, hrana Taste of the Wild este recomandată câinilor care au anumite afecțiuni la nivelul pielii sau alergii.

Dietă optimă, digestie ușoară

Un alt important beneficiu de care se bucură toți cățeii hrăniți cu Taste of the Wild este digestia ușoară pe care aceste ingrediente naturale o conferă. Câinii sunt animale carnivore, adoră proteinele pe care de altfel le și digeră foarte bine. Iar proteinele în starea lor cea mai pură le pot găsi în variantele tipuri de hrană Taste of the Wild. Astfel sistemul digestiv al câinelui este protejat și funcționează excelent.

Asigurându-i câinelui dietă optimă, toate neplăcerile cauzate de probleme digestive nu au cum să își facă apariția. Totodată este important de menționat că problemele digestive și alergiile la câini își pot face apariția ușor, însă pot fi prevenit printr-o alimentație optimă.

Aportul necesar de proteine și grăsimi

Câinii au nevoie de un aport optim de grăsimi naturale Omega 3 și Omega 6, precum și de proteine de cea mai bună calitate pentru a se dezvolta armonios și pentru a fi feriți de probleme de sănătate pe parcurs. Omega 3 are multiple beneficii pentru câinii, având în primul rând efect antioxidant și contribuind la fortificarea sistemului imunitar al animalelor. În același timp, omega 3 și omega 6 ajută și la menținerea unui aspect sănătos al blănii și contribuie la o bună sănătate a pielii patrupedului. Încearcă Taste of the Wild Pacific Stream - hrană pentru caini cu somon pentru o piele sănătoasă și o blană strălucitoare.

Proteinele de bună calitate sunt baza oricărei diete adecvate a unui câine. Toate acestea se regăsesc în varietățile de hrană Taste of the Wild.

Ads