Imagini terifiante cu un leu in savana africana: Dumnezeule, nu stiam ca poate face asta! (Video)

Un gest neglijent facut de doua turiste aflate intr-un safari in Africa de Sud le-a provocat o sperietura pe care nu o vor uita prea curand.

Turistilor care merg in safari li se cere sa nu iasa din automobile, insa putini se gandesc sa si incuie usile, potrivit Daily Mail.

Kaylene si Cindy, doua turiste aflate in safari, au trecut prin cateva clipe terifiante pentru ca nu au facut acest lucru.

In momentul in care s-au oprit langa un grup de lei, o leoaica s-a ridicat, s-a indreptat spre masina si a deschis cu dintii portiera automobilului in care se aflau cele doua turiste.

"Dumnezeule, nu stiam ca poate face asta!", a strigat una dintre turiste.

Imediat dupa acest incident, turistele terifiate i-au cerut soferului sa se asigure ca usile sunt blocate.

Imaginile au devenit virale in ultimele zile pe Internet, dupa ce au fost publicate pe reteaua Reddit.

