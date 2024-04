Lupul inca se afla in catelul tau. Ce ii diferentiaza insa major

Un experiment realizat in Viena a scos la iveala asemanarile dintre caini si lupi, dar si ce-i deosebeste pe acestia fundamental.

Ambii sunt in stare sa coopereze, sa lucreze cu omul, dar, in timp ce cainii il urmeaza, lupii tind sa conduca, sa-si impuna punctul de vedere, releva cercetarea citata de BBC.

Cainii datoreaza abilitatea lor de a coopera lupilor, care traiesc in haita. Insa, de-a lungul timpului, in timpul domesticirii, au fost alese exemplarele care se supuneau omului, care il ascultau si urmau, pentru imperechere, reproducere.

Experimentele realizate in Austria au aratat ca, atunci cand caine si om sau lup cu om trebuie sa coopereze, desi ambele specii pot face asta fara probleme, in timp ce cainele asteapta sa vada ce face omul si apoi ii imita comportamentul, lupii tind sa preia conducerea, actionand in maniera proprie, explica Friederike Range, de la Institutul Konrad Lorenz, din cadrul Universitatii Vetmeduni, din Viena.

A.P.