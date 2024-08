Muscatura sarpelui ce poate anula efectele pubertatii

Muscatura unui sarpe din specia Daboia russelii poate, si este, in cele mai multe dintre cazuri, mortala. Daca victima, printr-o minune, supravietuieste, i se intampla ceva foarte interesant, dupa cum au observat oamenii de stiinta. O parte dintre barbatii muscati isi pierd parul facial, dar si pe cel pubian, iar femeile curbele, deoarece slabesc foarte mult.

Victimele, indiferent de sex, isi pot pierde dorinta sexuala si fertilitatea, dupa cum se mentioneaza intr-un raport publicat de prestigiosul Lancet, realizat in urma observatiilor facute de oamenii de stiinta pe supravietuitori.

Practic, muscatura acestui sarpe anuleaza efectele pubertatii, relateaza Daily Mail. In plus, s-a observat ca si creierul are de suferit.

Anual, acest tip de sarpe face mii de victime. Imediat dupa muscatura, presiunea sangvina scade, ritmul cardiac se schimba, iar fata se umfla. Rinichii pot ceda, putand aparea si hemoragiile interne.

Acest tip de sarpe traieste in sud-estul Asiei, iar adultii sunt, de obicei, destul de linistiti. Atunci cand se simt amenintati, iau forma literei "S" si sasaie pentru a-si speria adversarul. Este cel mai puternic sasait de care este capabil un sarpe. Daca pericolul nu dispare, ataca.

Traieste, de obicei, in regiuni deschise, in camp sau iarba, intrand adesea in contact cu fermierii. Principala sursa de hrana o reprezinta rozatoarele.

