O broasca a inghitit un licurici si ceva incredibil s-a intamplat (Video)

O femeie din Tallahassee, Florida, a fost martora unui moment mai putin obisnuit. De dupa usa din sticla a casei sale a vazut cum o broasca a inghitit un licurici. Imediat dupa ce a luat masa, stomacul broastei a inceput sa lumineze, de parca tesuturile amfibianului erau transparente.

Era ca un SOS final, disperat al licuriciului, remarca Live Science, care a postat si imagini surprinse de femeie.

Imaginile au fost surprinse de Beverly McCord in 11 iunie. Desi broaste care sa manance licurici sunt de cand lumea, nu multe scapa dupa asa o masa, pentru ca licuricii secreta o substanta care este foarte toxica pentru pradatorii lor.

De aceasta data, broasca, cel mai probabil din specia Hyla cinerea, a scapat si cu burta plina si in viata.

Potrivit femeii, stomacul broastei s-a aprins periodic timp de 10 - 15 minute dupa ce aceasta luase cina.

Iar daca te-ai intrebat de ce se aprinde abdomenul licuricilor, e pentru a transmite eventualilor pradatori (pasari, reptile si amfibieni) ca pot secreta acea substanta toxica menita sa-i omoare prin paralizia inimii. Multi pradatori au invatat lectia si nu se apropie de licurici.

In plus, lumina are si scopul de a localiza o eventuala pereche, a mai explicat un expert pentru sursa citata.

Citeste si despre Broasca ce-si schimba culoarea pe masura ce imbatraneste

A.P.

Ads