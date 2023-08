Plasticul si gunoaiele noastre au ajuns si-n cuiburile berzelor. Un pui era sa moara sufocat cu o panglica

Pentru al treilea an consecutiv, numerosi romani au numarat berzele din tara cu ajutorul aplicatiei "Uite, Barza!". Pe langa faptul ca aplicatia se dovedeste a fi din ce in ce mai utila, cei de la Societatea Ornitologica Romana atrag atentia si asupra faptului ca in acest fel au descoperit ca deseurile noastre au ajuns deja si in cuiburile berzelor.

Conform Societatii Ornitologice Romane (SOR), deja au fost numarate peste 2.000 de cuiburi, dintre care trei se afla in Bucuresti.

Pe 8 iulie 2019, aplicatia se afla pe locul intai in topul celor mai populare aplicatii din categoria Calatorii si informatii locale, in Google Play. Pana acum, "Uite, Barza!" a fost downlodata de peste 10.000 de ori.

Cele mai multe intrari de cuiburi recenzate (345) sunt cele din judetul Harghita. Pe locul secund se afla judetul Constanta (249), urmat de Tulcea (237) si Suceava (217) . Intrarile de cuiburi reprezinta doar semnalarile utilizatorilor de aplicatie si pot fi dublate - statistica oficiala a cuiburilor de berze va fi gata abia dupa 31 iulie, cand se incheie numaratoarea oficiala, iar cuiburile sunt validate.

Numararea berzelor albe a inceput pe 25 iunie. In acea zi, o echipa de la Societatea Ornitologica Romana si Centrala Ornitologica Romana a inelat 62 de pui de barza in cuiburile de pe stalpii retelei de electricitate de joasa tensiune din judetul Tulcea.

Biologii Ioana Cobzaru, Sebastian Bugariu, Lucian Fasola-Matasaru, Gabriel Chisamera si Viorel Gavril, ajutati de tehnicienii Enel, au pus puilor de barza cate doua inele pe picior, unul metalic si unul din plastic color, inele cu ajutorul carora vor fi monitorizati pe viitor.

Biologii au fost nevoiti sa intervina si pentru a incerca salvarea unui pui.

"Unul dintre puii pe care i-am inelat avea probleme serioase si probabil lucrurile s-ar fi terminat tragic: inghitise partial (probabil odata cu hrana adusa de adulti) o bucata de panglica din cuib, care era si infasurata pe picior. Norocul lui a fost ca l-am gasit, el probabil nu se mai putea hrani si ar fi murit in cuib, fie sufocat, fie de inanitie. Am reusit sa inlaturam cea mai mare parte din acel rest de panglica si speram sa fie in regula. Gunoaiele care ajung in cuiburi pot prezenta pericole serioase pentru pui", a povestit biologul Sebastian Bugariu.

Berzele din sopron

Lucian Fasola Matasaru a inelat apoi patru pui de barza din Moldova, dintr-un cuib cel putin... inedit. La circa 30 de kilometri de Iasi, un cuib de barza a fost daramat de furtuna, acum patru ani. Cuibul si puii au cazut in iarba, iar batranul proprietar al curtii unde picase a luat resturile din cuib si le-a asezat pe sopronul lui.

Adultii care urmareau din apropiere au continuat sa ingrijeasca puii pana cand acestia au zburat, iar de atunci berzele sunt protejate in fiecare an de proprietarii sopronului.

"Stiu ca poate parea ciudat, dar rar am vazut atata dedicare si respect pentru aceste pasari. Initial am crezut ca doamna care ingrijea pasarile se bucura din plin de prezenta lor, dar am aflat imediat ca nu. Doamna este nevazatoare, dar chiar si asa a ales sa protejeze berzele. Acestea nu si-au mai refacut cuibul de pe stalp, ci an de an revin la acesti batrani pe sopron.

Dar ce este mai important, acesti batrani au inteles ca puii de pasari sunt cel mai bine ingrijiti de parintii lor, iar noi nu ar trebui sa preluam puii din natura daca acestia nu sunt raniti sau in imediat pericol", a spus biologul SOR Lucian Fasola-Matasaru.

Gunoaiele noastre, in cuiburile lor

A doua runda de inelari ornitologice din Dobrogea, in Tulcea, a fost realizata de Sebastian Bugariu si de Kiss Botond. Cei doi au ramas surprinsi de ceea ce au gasit in unele cuiburi.

Berzele albe sunt pasari care construiesc cuiburi mari, pe care le consolideaza de la an la an utilizand materialele pe care le gasesc usor si, din pacate, mizeria din asezarile umane se reflecta in cuiburile de barza. Pe langa crengi, pasarile folosesc des pentru consolidarea cuiburilor deseuri rezultate din activitatea umana.

"Resturile aruncate neglijent si depozitele de gunoi ilegale, atat de frecvente la noi din pacate, sunt o sursa de deseuri care ajung frecvent in cuib. Am gasit cuiburi cu sfori, plase si pungi de plastic, am gasit diverse articole de imbracaminte, saci de rafie si alte resturi menajere.

Este cunoscut faptul ca pasarile preiau deseurile din apropierea cuiburilor si le folosesc la consolidarea cuibului. Din pacate, tot mai mult plastic. Pe langa faptul ca reprezinta un indicator al poluarii in zonele unde sunt verificate cuiburile, multe din aceste deseuri sunt un real pericol pentru pui, pentru ca acestia le pot inghiti sau pot deveni captivi incurcandu-se in ele sau se pot rani", a spus Sebastian Bugariu.

A.G.