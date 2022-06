Sigur stii sa-ti cresti cainele sau pisica? Cele mai frecvente greseli

In multe dintre familiile din ziua de azi se afla un caine sau o pisica, acestea devenind membri cu drepturi depline. Insa nu toti posesorii de animale de companie detin toate informatiile necesare cresterii acestora, asa ca pot face nenumarate greseli, fara ca macar sa aiba habar de acestea.

Micile necuvantatoare nu trebuie crescute pe baza miturilor impamantenite sau sfaturilor vecinului. Rodale iti arata unde s-ar putea sa gresesti:

Ramasitele de la masa sunt bune de dat la caini

Cu cativa ani in urma a fost un adevarat scandal legat de hrana cainilor, aceasta continand o cantitate de melamina ingrijoratoare, ce s-a dovedit chiar fatala in unele cazuri. Totusi, aceea a fost o greseala, recomandat fiind ca patrupedele sa primeasca hrana speciala. Asta pentru ca ele au nevoie de cantitati generoase de grasimi, proteine si carbohidrati, ceea ce nu prea gasesc in resturile de la mesele oamenilor.

Ai grija sa-ti hranesti cainele cu cantitatea corecta, pe care ti-o va indica veterinarul, de doua ori pe zi. Poate ca el va dori mai mult, dar mai bine arata-i dragostea mangaindu-l, plimbandu-l si jucandu-te cu el decat dandu-i mancare cu nemiluita.

Daca vrei sa-l rasfeti din cand in cand, da-i cate o felie de mar, para, o bucatica de conopida, salata sau chiar pepene (dar fara seminte). Nu hrani cainii cu struguri sau stafide, caci acestea ii vor face rau la stomac sau i se vor bloca intre dinti. Si avocado este extrem de toxic pentru ei.

Pisicile au nevoie de lapte

Cine nu isi imagineaza o farfurioara cu lapte cand vine vorba de hrana pisicii? Adevarul este, insa, ca pisicile si cainii nu au abilitatea de a descompune lactoza si astfel pot sa faca diaree, voma sau avea alte probleme de sanatate. Pentru a te asigura ca pisica este corect hidratata, pune-i mereu apa la dispozitie.

Un nas cald = un caine bolnav

In cazul in care vrei sa verifici daca patrupedul este bolnav, cauta semne de letargie, pierderea apetitului, tuse, voma, diaree. Daca nasul cainelui este rece, este posibil ca el tocmai sa fi baut apa, iar daca este cald poate a stat prea mult la soare.

Pentru a verifica daca are temperatura, pune fruntea pe capul lui, dar tine cont de faptul ca temperatura sa este oricum mai ridicata decat a ta, asa ca s-ar putea sa fii indus in eroare.

Pisicile aterizeaza intotdeauna in picioare

Din pacate acest lucru nu este adevarat, asa ca pisicile pot muri atunci cand cad de la fereasta incercand sa prinda o pasare sau un fluture care a zburat aproape de ele. Pune plase la geamuri si tine-le ocupate pe feline pe perioada zilei. Baga intr-o mingiuca putina mancare si lasa pisica sa o alerge toata ziua, starnindu-i instinctul de vanator.

Nu e nicio problema daca te "pupa" cainele

De obicei in gura cainelui nu exista bacterii periculoase pentru oameni, dar cand te gandesti pe unde s-a plimbat limba lui... Ar trebui sa nu mai fii atat de incantat de afectiunea pe care ti-o arata.

Poti chiar sa primesti salmonella pe aceasta cale. In special persoanele cu sistem imunitar slab se afla in pericol.

In mod normal chiar ar trebui sa iti speli pe dinti cainii, dar foarte putina lume face acest lucru. Nu folosi pasta de dinti obisnuita, caci aceasta este toxica pentru necuvantatoare, putand duce la hipoglicemie sau chiar moarte.

Unele specii, precum Golden Retrieverii sau labradorii, adora sa rontaie tot timpul cate ceva, pentru acestia (dar si pentru restul) fiind bune oasele speciale de curatat dantura.

