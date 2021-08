Cum recunoști un Don Juan? Explicațiile psihologului

Cine a fost Don Juan?

Hipersexualitatea = Complexul Don Juan?

Ce este complexul Don Juan?

Semne de Don Juanism

Don Juan este un personaj notoriu într-o poveste spaniolă. Don Juan însuși reprezintă operele epice ale lordului Byron. Potrivit lui Byron, Don Juan nu este un afemeiat, ci cineva care este ușor sedus de femei . Don Juan este un bărbat pofticios, este întotdeauna iubit și atras cu ușurință de femei. Potrivit poveștii, el este iubitul dedicat lui Haidee și Leila. În poveste, el se angajează într-o aventură cu Julie, prietena mamei sale. Mai târziu, când aventura lor este expusă, mama lui Don îl trimite într-o aventură pentru a obține unele valori morale și pentru a căuta claritate în viață. Voia ca fiul ei să vadă că viața are mult mai multe de oferit.În timpul aventurii sale, Don Juan a întâlnit și a întreținut relații cu nenumărate femei. Este atât de fermecător încât nici nu trebuie să muncească pentru a seduce o femeie. Femeile din jurul lui încearcă să facă tot posibilul să-l facă să se îndrăgostească de ele. Termenul „Don Juanism” este creat pornind de la acest bărbat fermecător.Potrivit psihologului Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI), hipersexualitatea este o constrângere copleșitoare de a face sex sau de a te bucura de erotism. Hipersexualitatea este ca o senzație de poftă pentru corpul tău. “Pentru a o exprima în termeni simpli, gândiți-vă că ați fi în mijlocul unui deșert și nu aveți de unde să faceți rost de apă. Veți începe să vă deshidratați odată cu trecerea timpului. După câteva ore, veți simți că ați face absolut orice pentru a bea puțină apă. În același context, o persoană care este diagnosticată cu hipersexualitate face orice pentru o partidă de sex, adică tânjește după sex. Persoana respectivă depășește orice limite pentru sex și plăcerea sexuală. Ce declanșează hipersexualitatea? Pentru a răspunde la această întrebare, e bine să înțelegem încă un termen numit tulburare bipolară. Ambele condiții sunt mari și complexe. Prin urmare, să ne concentrăm doar asupra definiției deocamdată. Tulburarea bipolară este o tulburare serioasă de personalitate, la fel ca orice alte afecțiuni medicale. În tulburarea bipolară, un pacient experimentează maxime majore și minime majore. La fel ca medicamentele care te fac să te simți „mai bine, mai relaxat”, pacienții bipolari experimentează „maxime” și „minime” majore în viața lor de zi cu zi”, explică psihologul Laura Maria Cojocaru.Complexul Don Juan, cunoscut și sub numele de „Don Juanism“, este o tulburare care se referă la dorința unui bărbat de a căuta permanent noi parteneri sexuali. Un bărbat activ sexual care se gândește în mod constant la modalități de a fi intim cu femeile, cu singurul scop de a avea contact fizic sexual și de a se angaja într-o relație „fără angajamente și responsabilități”, prezintă ceea ce specialiștii numesc „complexul Don Juan“. Poate fi considerat în mod corespunzător ca o dependență sexuală. Dar acesta ar fi un termen general care include și femeile cu aceeași afecțiune.“Don Juanismul nu este o tulburare genetică sau o caracteristică moștenită de la părinți. Mai degrabă acest lucru se dezvoltă cu timpul. De exemplu, poate începe să se manifeste în momentul în care cineva se simte bine cu partenerul sexual, dar își dă seama că vrea ceva mai mult și diferit. Această afecțiune este potențial dăunătoare pentru un bărbat. Motivul este că, dacă cineva suferă de complexul Don Juan, tânjește în permanență după sex și caută noi partenere cu care să facă sex. Având în vedere faptul că bărbatul poate trece peste orice limite pentru a face sex, este obligat să facă alegeri care pot avea efecte catastrofale în viața sa. Suferind de complexul Don Juan, el caută și găsește întotdeauna o altă partener ă pentru noi experiențe sexuale și distruge orice șansă de a avea o relație decentă, stabilă, bazată pe iubire , cu orice femeie. Don Juanismul arată, de asemenea, un semn de instabilitate. Aceasta înseamnă că un bărbat care posedă astfel de caracteristici nu va putea aprecia o relație angajată și monogamă cu o femeie. În cazul său, dorința sexuală depășește posibilitatea intimității și a iubirii”, declară psihologul Laura Maria Cojocaru.Nu a avut niciodată relații lungi și serioase;Nu se poate abține să se tot uită în stânga și în dreapta, transmițănd dorință și provocare femeilor din jur;Are carismă - știe exact ce vrei să facă sau să-ți spună pentru a te cuceri;Evită discuțiile despre relație;Este greu de găsit, el este de obicei cel care te sună atunci când vrea el să vă vedeți;Are multe „amice” în agenda telefonică și/sau pe rețele de socializare, cu care vorbește destul de ”drăgăstos”Grăbește lucrurile - un Don Juan iubește provocarea, dar nu are nici un fel de scrupule să te preseze subtil să i te oferi dacă nu ajungi în patul său o vreme mai lungă, deoarece acesta este de fapt scopul lui;Nu este cu adevărat interesat de tine - preferă conversațiile de suprafață, amuzante sau legate de subiecte generale, nu este interesat de ideile, emoțiile, nevoile și visurile tale. Deși pare că te ascultă foarte atent, este cu mintea într-un cu totul alt loc și doar te aprobă drăguț.Prietenii săi (dacă apuci să-i cunoști) nu te văd ca pe o posibilă nouă membră în grup - te tratează ca pe „fata cea nouă”, deoarece se așteaptă să nu te vadă de prea multe ori cu el.