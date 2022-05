De ce brichetele S.T. Dupont sunt varf de lance pe nisa lor din piata

Probabil cu totii am auzit cel putin o data in viata despre brandul S.T. Dupont, fie in contextul nisei de brichete, instrumente de scris sau oricare alt produs din portofoliu.

De asemenea, contextul era mai mult ca sigur laudativ si facea referire la categorii de produse premium.

Dar sa intram putin mai mult in povestea ce a dat nastere aurei aparte a brichetelor S.T.

Dupont si sa vedem exact care sunt caracteristicile acestuia.

De ce orice fumator care se respecta trebuie sa detina o colectie de brichete S.T. Dupont?

Primele lucruri pe care le simti in momentul in care achizitionezi o bricheta S.T. Dupont sunt greutatea si marimea. Avand aproximativ un inch si jumatate in latime, si doi inchi in inaltime, brichetele S.T. Dupont se muleaza perfect pe interiorul oricarei maini. Au o greutate suficient de mare pentru a simti senzatia de substanta valoroasa insa nu atat de grele incat sa devina o povara sau sa se simta prea voluminoase.

Inca de cand o vei ridica in mana, vei simti ca acea bricheta este speciala, si nu numai datorita faptului ca majoritatea brichetelor S.T. Dupont trebuie cuprinse cu manusi speciale. Sunt unele dintre acele articole de pret care te duc cu gandul la vremurile in care brichetele nu erau permise sau te transpun in scenariul unui film de epoca in care o astfel de bricheta era folosita pentru aprinderea unui trabuc alaturi de un rom sau un whiskey.

Termeni pragmatici care definesc brichetele S.T. Dupont

Aceste brichete au fost create pentru pura placere si lux. In medie, o bricheta S.T. Dupont ajunge pe la 525 de dolari, pe care ii merita din plin.

O bricheta la un asemenea pret va veni placata cu finisaje de argint si va fi gravata cu linii subtiri pe toata inaltimea sa, identice cu vipusca unor pantaloni de costum rafinat.

Exista brichete S.T. Dupont si mult mai luxuriante, care pot depasi chiat 1000 dolari, fiind produse cu praf de aur lacuit, sau cu lac chinezesc.

Indiscutabil ca S.T. Dupont creeaza game de produse cu un design extrem de luxos, iar brichetele cu siguranta sunt cele care enunta acest lucru in cel mai eficient mod.

Clinchetul - semnul emblematic al unei brichete S.T. Dupont

Brichetele S.T. Dupont nu sunt numai foarte aspectuoase, ele vin si cu un clinchet emblematic, cel care fura inima oricarei persoane incearca sa aprinda una.

Se spune ca acel cling sau ping este echivalentul acustic al sentimentului de implinire pe care il simti in momentul in care imbraci o haina pretioasa ce dateaza de cateva decenii si mai si gasesti o bancnota de colectionar in buzunar.

