Pana la urma, ce isi doreste un barbat de la o femeie?

Una dintre intrebarile de baza in cabinet este cea care tine de intelegerea si satisfacerea dorintelor sexului opus. Femeile se intreaba ce isi doresc barbatii si invers. Asta de mii de ani, de poti crede ca este un mister ce nu poate fi deslusit.

Insa, din perspectiva psihologica, nevoile nu tin nici pe departe de gen, ci de caracter. Nu exista o diferentiere clara a trasaturilor de gen, oricat si-ar dori unii sa creada acest lucru, explica pentru Ziare.com psihoterapeutul Constantin Cornea.

Daca dorim cu adevarat sa intelegem ce isi doreste un barbat, trebuie sa tinem cont de universul lui interior, care cuprinde varsta, trecutul lui, gradul de educatie, ocupatia, asteptarile legate de viitor.

Toate acestea si inca multe altele creeaza un puzzle individual ce trebuie descoperit si construit la nivel personal. Asta pentru ca generalitatea nu isi are rostul atunci cand vorbim de un individ anume.

Dar pentru a dezavua cumva universul masculin, putem vorbi de anumite asteptari, indreptatite sau nu, ale barbatului.

Dorinta de a fi iubit. Chiar daca pare ca doar femeile, sau in mod special ele, au aceasta dorinta, ei bine nu este asa. Si barbatul isi doreste sa fie iubit si apreciat, complimentat si incurajat. Si pentru el complimentele sunt foarte importante.

De asemenea, si parerile pozitive sau alintul reprezinta un fundament al stimei de sine pe care si-o poate crea, in functie de cat si cum se exprima femeia in raport cu el.

Dorinta de a fi ascultat. Din nou, senzatia femeilor este ca doar ele au aceasta nevoie. Si nu este asa. Si barbatul isi doreste sa isi comunice asteptarile, sa se sfatuiasca, sa primeasca sau sa ofere un sfat.

Atat timp cat vom considera aceasta dorinta doar feminina, comunicarea din cuplu va avea de suferit, iar relatia nu se va putea dezvolta cu adevarat. Provocati-va partenerul la o discutie, iar daca initial nu va colabora, ganditi-va ca exista posibilitatea ca modul in care il provocati sa nu fie cel corect.

Dorinta de a se casatori. Si barbatul are aceasta dorinta, si el se simte bine in cuplu si isi doreste sa construiasca o familie. Daca nu remarcati acest aspect este pentru ca nu reusiti sa vedeti dincolo de dorintele voastre sau pentru ca nu stiti sa ascultati sau sa vedeti ce si cum isi doreste barbatul sa construiasca.

Dorinta de sex. Despre aceasta dorinta au curs fluvii de cerneala, vorbindu-se doar despre faptul ca numai barbatul isi doreste sa faca sex sau ca el isi doreste mai mult. Si din nou acest punct de vedere este eronat.

Tocmai pentru ca isteria este mai degraba caracteristica femeilor si apare cand acestea nu au o viata sexuala implinita. Corect este sa spunem ca aceasta dorinta este caracteristica ambelor sexe si ca difera de la individ la individ, nu este diferinta in functie de gen.

Orgasmul, preludiul, postludiul. Si acestea sunt elemente pe care barbatul le doreste pentru el si pentru partenera. Cat de performant este tine si de femeie si de cum stie sa il "formeze".

Dorinta de a iesi cu prietenii. Daca in societate s-au dezvoltat mai mult activitatile care tin de un barbat este si pentru faptul ca acesta a transformat dorinta sau nevoia in practica mai des decat femeile. Nu este vina lui ca femeile nu isi traiesc viata sociala atat de intens sau independent de partener.

Intr-o societate echilibrata, ar trebui ca si femeia si barbatul sa aiba activitati sociale independente de partener, alaturi de un grup de prieteni. Asta ajuta si persoana, si cuplul.

Am trecut pe scurt anumite dorinte ale barbatului, ce sunt in egala masura caracteristice si femeii. Pentru ca, asa cum am spus si mai sus, din perspectiva psihologica, nu exista diferenta de gen, ci de individ.

Ce trebuie inteles este faptul ca fiecare individ in parte reprezinta o poveste unica ce trebuie descoperita. Povestea poate fi mai simpla sau mai complexa, in functie de gradul de educatie sau de varsta.

Oricum ar fi, la baza, si barbatul si femeia sunt oameni si au dorinte si nevoi identice. Cat si cum descoperim la celalalt tine si de cat efort dorim sa depunem, dar si cat ne dorim sa il inspiram prin propriul exemplu pentru a scoate din el tot ce este mai bun si mai frumos.

Pentru ca acelasi barbat in trei relatii diferite poate capata comportamente sau stari diferite, in mare masura dependent de partenera, poate mai mult decat de propriul trecut. Pentru ca sunt persoane care pot scoate ce ai mai bun in tine si te pot inspira sa devii o persoana nemaipomenita sau din contra.

Asa ca, uitati-va la el pentru a-l descoperi, dar ganditi-va si la voi, ce aveti de oferit sau ce puteti inspira in celalalt.

Daca aveti vreo intrebare pentru medicii colaboratori ai Ziare.com, va invitam sa le-o adresati printr-un comentariu sau printr-un mail pe adresa sugestii@ziare.com.