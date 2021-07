Bijuteriile handmade sunt pentru totdeauna. Recomandări pentru îngrijirea și reparația bijuteriilor

Cu această ocazie, reporterii ziare.com au vorbit cu specialiștii de la comaccent.ro despre bijuteriile handmade și am aflat care sunt elementele care le oferă unicitate, dar și cum poate fi reparată o astfel de bijuterie. Mai multe informații utile despre bijuterii poți afla direct de la specialiștii accentbijuterii.ro.Liviu Matei: Posesorii de bijuterii handmade trebuie să țină minte faptul că sunt doar câteva lucruri pe care ei le pot face pentru ca bijuteriile lor să se păstreze cât mai bine. Atenția pe care le-o acordă este esențială! Bijuteriile trebuie purtate cu grijă și mai ales curățate periodic, tot așa cu multă grijă. Dacă pietrele sunt sensibile, posesorul trebuie să fie atent să nu le expună la condiții defavorabile. De asemenea bijuteriile nu trebuie supuse loviturilor și căzăturilor puternice. Cel mai important lucru este ca bijuteria să fie verificată constant de un bijutier! Dacă bijuteria ta are pietre, ea trebuie verificată regulat pentru ca pietrele să nu se miște sau să cadă. De exemplu, la perle șiragul trebuie schimbat la un anumit interval de timp și trebuie să i se adauge noduri între perle deoarece ele se freacă între ele și ulterior se vor strica. Când vine vorba de îngrijirea bijuteriilor, bijutierul ar trebui să fie cel mai bun prieten al tău și ar trebui să îl vizitezi regulat pentru a-ți menține bijuteriile la fel de strălucitoare ca în ziua achiziției!Liviu Matei: Recomandăm apelarea la profesioniști! Niciodată să nu încercați să le reparați acasă, deoarece există șansa să le deteriorați și mai tare. Cea mai bună alegere atunci când vine vorba de repararea bijuteriilor este folosirea echipamentelor de ultimă generație, precum laserul. Utilizând laserul, bijuteria poate fi reparată mai rapid . Nu se mai încălzește, nu mai este obligatoriu să se scoată pietrele și astfel se elimină cu totul posibilitatea producerii vreunui accident. Desigur, în cazuri de stricăciuni minore, folosim și metodele clasice de reparare.Liviu Matei: Galeria Accent este un concept aparte. Este mai mult decât un magazin de bijuterii, este o întreagă experiență vizuală și spirituală, un adevărat răsfăț pentru iubitorii de bijuterii. Galeria se remarcă prin faptul că aduce laolaltă universul pietrelor naturale, eleganța bijuteriilor de calitate, originalitatea pieselor lucrate manual și luxul bijuteriilor din aur și diamante. În plus, oricine ne va călca pragul va avea la dispoziție o întreagă echipă de profesioniști gata să ofere cea mai bună consiliere. Un alt aspect important este faptul că vom avea zone special dedicate evaluării, expertizării și recondiționării bijuteriilor vechi sau de lux.Liviu Matei: Sunt mulți factori care determină dacă o bijuterie este de calitate sau nu. Unii dintre ei se pot vedea cu ochiul liber precum: modul în care aceasta este lucrată, manual sau turnată, cât de frumos sunt asortate pietrele între ele sau cât de atent sunt puse pietrele. Un alt factori important este cât de drepte sunt tăbliile bijuteriei, dacă sunt toate la fel. Pentru mai multe detalii legate de calitatea bijuteriei pe care o dețineți, va trebui să apelați la bijutieri, deoarece calitatea nu se rezumă doar la factorii menționați mai sus. Detaliile legate de calitatea metalului și a pietrelor folosite sunt adesea cele care contează cel mai mult, iar un gemolog vă poate răspunde cu ușurință la toate întrebările pe care le aveți.Liviu Matei: Unicitatea unei bijuterii este conferită de mai mulți factori precum: procesul creării piesei, creativitatea design-ului și raritatea și calitatea pietrelor folosite. Toți acești factori transformă o bijuterie obișnuită, într-una de excepție, aparte, unică.Liviu Matei: Pentru fiecare bijuterie achiziționată de la noi clienții noștri beneficiază de servicii de reparații și mentenanță gratuite. Tot ceea ce facem este din pasiunea pentru bijuterii și ne dorim ca oamenii, care aleg să cumpere de la noi, să se bucure cât mai mult timp de creațiile noastre.