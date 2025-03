Beneficiile unui cantar de bucatarie: Cum iti poate ajuta santatatea si alimentatia

Reprezentarea precisa si rapida a masuratorilor cu ajutorul cantarelor de bucatarie reprezinta un mare avantaj actual in gastronomie si poate aduce rezultate dramatic de benefice atunci cand ne referim la consumul de alimente.

Gramaje perfecte pentru retete perfecte!

Indiferent daca detinem un lant mare de patiserii sau suntem un bucatar compatimit, importanta cantaririi ingredientelor nu poate fi subestimata si, de obicei, marcheaza diferenta dintre succesul si greseala culinara.

Bucatarii profesionisti folosesc exclusiv cantare electrice de bucatarie pentru a avea de fiecare data retete de succes si gusturi depline. De aceea, este ideal sa folosim un astfel de aparat in bucataria noastra si ar trebui sa dam uitarii metoda masurarii "dupa ochi" sau folosirea canilor si a lingurilor ca indicatori de masurare.

Atunci cand umplem o cana pentru a masura orice tip de ingredient, ceea ce obtinem difera depinzand de mai multi factori: cat de mic l-am taiat, cat de compact l-am pus in cana si cat de atenti am fost cand l-am scos din cana.

Aceste vechi metode sunt subiective si depind atat de perspectiva fiecaruia dintre noi asupra unui anumit gramaj, cat si de vesela folosita, incat putem ajunge de la "o cana", sa folosim 300 grame de faina in locul a 150 grame de faina, cat ne cerea reteta, si la final sa avem un blat uscat, care nu a crescut.

Totodata, vom ramane si cu foarte multe vase murdare pe care le-am folosit doar pentru a ne masura ingredientele si vom pierde si o cantitate semnificativa din acesta pentru reteta respectiva.

Dupa cum stim, coacerea este o stiinta si pentru a avea acelasi rezultat mereu, trebuie sa folosim aceleasi gramaje mereu.

Consum caloric exact pentru o silueta ideala!

Cheia pentru a intelege relatia dintre dieta si rezultatele din domeniul sanatatii o reprezinta evaluarea precisa a dietei pe care o avem si a valorilor nutritionale recomandate zilnic de catre medicii specialisti.

Masurarea dietei din punct de vedere caloric este plina de provocari, ceea ce inseamna ca eroarea de masurare este intotdeauna o problema potentiala pentru fiecare dintre noi. Astfel, cantarele electrice de bucatarie vin in ajutorul nostru ducand la

imbunatatirea calitatii si intelegerii evaluarii calorice: vom sti exact pentru fiecare gramaj masurat, care este raportul de calorii pentru fiecare produs. De cate ori nu am consumat un bol mare de cereal cu lapte la micul dejun, fara sa stim de fapt cate calorii are?

Laptele este un aliment dens caloric si, fiind un lichid, nu este satios pentru organism, astfel, ajungem sa avem surplus caloric datorita poftei constante de a manca si totodata, ajungem la kilograme in plus.

Stim ce si CAT sa mancam!

Pentru a ajunge sau a ramane la o greutate sanatoasa, cat de mult mananci este la fel de important ca si ceea ce mananci. Stii cat de multa hrana este suficienta pentru tine? Intelegi diferenta dintre o portie inscriptionata pe un pachet si o portie necesara unui copil, adult sau a unei gravide?

Multe pachete de alimente sunt inexacte si de multe ori facem confuzia intre o portie si o servire. De asemenea, aceeasi problema o putem avea si cu fructele si legumele: de cate ori nu am spus ca mancam un mar dar poate gramajul sau era cat pentru doua mere?

Diferitele produse au diferite dimensiuni de servire, care pot fi masurate in cupe, grame, bucati, felii sau numere - cum ar fi sase biscuiti. O marime de servire pe eticheta alimentelor poate fi mai mare sau mai mica decat cantitatea pe care ar trebui sa o consumam, in functie de varsta si greutate, daca suntem barbat sau femeie, si de nivelul de activitate zilnica.

Cu toate aceastea, in functie de cat de mult alegem sa mancam, marimea portiunii noastre poate sau nu sa corespunda nevoilor corpului, fiind in exces sau, de multe ori, chiar prea putin.

Tehnologiile noi ofera si oportunitati excelente pentru a masura in detaliu aportul de nutrienti din alimente. Exista cantare mai complexe, care nu masoara doar gramajul unui aliment, ci au incorporate si o lista de alimente care au la baza tabele compozitionale alimentare, cu valori nutritionale cunoscute, si astfel ne ofera precizie pentru o gama de nutrienti necesari corpului nostrum precum macronutrientii, ce se refera la proteine, grasimi si carbohidrati, cat si micronutrientii, ce se refera la vitamine si minerale.

Simplu de utilizat!

Usor de folosit si super compact, orice cantar are control electronic cu pornire din buton cu functiile "ON" si "OFF", cu buton "UNIT" pentru unitate, daca ne dorim sa masoare grame sau volume, cat si indicatori precum "TARA" pentru a ajunge la valoarea 0, indiferent daca deja exista un obiect pus pe cantar. Functia "TARA" este recomandata si in cantarirea mai multor produse consecutiv fara a fi nevoie ca produsele de dinainte sa fie date jos de pe cantar.

De asemenea, cantarele pot avea indicatori pentru suprasolicitare, afisaj pentru temperatura si nu in ultimul rand o precizie de 1 gram pentru ca retetele noastre preferate sa fie sublime spre satisfactia tuturor celor ce vor gusta din ele!

Daca avem o scala digitala la cantarul nostru, incepem prin plasarea unui bol pe platforma cantarului si folosim functia de "TARA" sau "ZERO" pentru a tine cont de greutatea castronului si apoi masuram ingredientele direct in castron. Mai simplu de atat nu se putea!

Usor, mic si practic!

Apartinand din grupa electrocasnicelor de mici dimensiuni, cantarul de bucatarie poate fi amplasat oriunde in bucataria noastra datorita marimii sale reduse si transportarea sa devine foarte usoara.

Majoritatea sunt confectionate din sticla si plastic sau inox, ceea ce face sa fie foarte simpla curatarea lor si ne permit sa masuram alimentele lichide, uscate sau orice dorim pentru a obtine gramajul de care avem nevoie.

Aceste cantare sunt extrem de accesibile prin intermediul Shopu.ro si, de asemenea, pe piata, astfel incat oricine le poate achizitiona cu usurinta, deoarece pretul este foarte convenabil pentru toata lumea, dar cele mai mari beneficii ale acestor tipuri de cantare este timpul pe care il economisim si ajutorul major pe care il au fata de sanatatea noastra.

