Cum poti sa strici o relatie care a inceput bine. Indrumar pentru doamne

De multe ori, o relatie care incepe si evolueaza excelent da, dintr-o data, gres din cauza unei gafe de care nici nu-ti dai seama sau, cand realizezi ce se intampla, nu stii cum s-o dregi.

Adevarul este ca nimic nu se drege mai greu decat o gafa, care iti scapa in momentul cel mai important, atunci cand ar trebui sa-ti controlezi fiecare miscare, fiecare gest si fiecare cuvant, tocmai ca sa nu-ti scape nimic. Ei bine, exact intr-un moment atat de important, nu observi cum dai drumul la porumbel.

Iar porumbelul, odata scapat, nu-l mai prinzi. Portalul Infoniac este totusi de parere ca, daca esti prevenit, scapa mai greu sau chiar nu scapa deloc si de aceea ofera cateva exemple, care pot prinde bine.

Ai mai avut o relatie?

Intrebarea este pe cat de clasica, pe atat de inutila. Oricine, daca a trecut de pubertate, a avut, cat de cat, o "relatie", de care sigur nu-i place sa-ti povesteasca.

In schimb, ii sugerezi sa te intrebe pe baza de reciprocitate daca ai mai avut si tu o relatie, ba chiar vine si cu bomboana pe coliva, in momentul cand te intreaba cum a fost relatia "cu celalalt".

La asta, vei vedea cat de incomod este sa raspunzi si cat de tentata esti sa improvizezi. Ai cazut in capcana, pentru ca improvizand pui la indoiala sinceritatea, iar el isi spune in gand: si asta e la fel ca altele. Renunta sa fii "ca altele" si nu intreba, ca sa nu fii intrebata.

Sa nu te plangi

Chiar daca te nemultumeste ceva, interlocutorul nu asteapta sa te plangi. Nu castigi nimic spunand ca vrei sa slabesti si tii regim, nici ca te plictisesti singura, nici ca te plictisesc prietenii, nici ca te plictiseste cititul, catelul de acasa, familia, profesorul, vacanta.

Daca n-ai subiect de conversatie, lasa-l pe el sa-ti vorbeasca. Te vei arata de acord cu tot ce spune si va fi OK. Este mai util sa nu spui nimic decat sa-i spui ce nu-l intereseaza.

Telenovela

Nu-l obliga sa priveasca telenovela care iti place tie si s-o comenteze cu tine. Una din doua: ori renunti la telenovela, ori il lasi sa-si faca in acest timp programul sau.

Iar, daca iti inchipui ca il va interesa sa-i repovestesti seara cum a fost filmul care nu l-a interesat deloc, gresesti. Mai exact, il atragi pe un drum care ii este indiferent. De aici si pana la faza cand ii devii indiferenta tu insati, nu-i decat un pas.

Nu-l pune sa-si asorteze hainele cu ale tale

Ideea "imi place sa fim ton in ton" nu-i surade niciunui barbat. Poate ti se pare interesant sa fiti imbracati in aceeasi culoare, dar ar fi un caz rar sa-i placa si lui. Dimpotriva, daca insisti, i se va parea bizar. N-as merge prea departe, dar un barbat normal ar fi chiar tentat sa traga cu coada ochiului spre alte femei, originale, care nu-si asorteaza toaletele cu ale sotilor.

Locul obiectelor de igiena intima

Casatoriti sau nu, sunteti de la o vreme impreuna. Ti se pare potrivit, chiar romantic, ca totul in casa sa fie la fel de laolalta. Periile de dinti sa stea in acelasi pahar, cosmetica ta sa stea alaturi cu pasta de ras si cu nelipsitul after shave si chiar obiectele de igiena intima sa stea la vedere, pe policioara din baie.

Nu sunt secrete, dar acest talmes-balmes reduce din misterul feminitatii care il atrage pe barbat spre tine. In plus, bagatelizezi tocmai ceea ce pare mai tabu. Daca sunteti impreuna, nu inseamna ca v-ati dezindividualizat de tot.

Ultimatumul

Cu amenintarea, rareori te impui, iar clasicul ultimatum de tipul "daca mai intarzii acasa, eu nu ma mai culc cu tine" nu indulceste atmosfera. O intarata. Daca tu il ameninti, te va ameninta si el, ceea ce te va provoca sa nascocesti o amenintare si mai dura. Ultimatumul in casnicie este preludiul despartirii.

Terapia in familie

Daca s-au tensionat relatiile, nu ultimatimul este solutia, ci terapia supei incalzite. Iti aduci aminte de zilele frumoase cand pregateai un mic dejun atragator? Repeta-l. Fara nicio explicatie. Pur si simplu micul dejun ca altadata ii va trezi nostalgiile.

Trezirea nostalgiilor este terapia cea mai buna intr-o relatie care se simte afectata. Dar, atentie, fara explicatii. Si nu neaparat micul dejun. Fiecare familie isi are amintirile ei si stie momentele capabile sa trezeasca nostalgii.

Totul este sa ti le amintesti si sa nu ti se para ca ai fost invinsa. Dimpotriva, ai tot dreptul sa gandesti ca cel mai destept cedeaza primul. Bineinteles, daca ti se pare ca mai e ceva de salvat si n-ai hotarat contrariul.

Gelozia

Poate este inutil sa amintesc de gelozie, dar nimic altceva nu strica mai rau in relatia dintr-un cuplu. Problema se pune simplu: daca n-ai motive serioase sa fii geloasa, provoci degeaba o scena care dauneaza grav. Daca ai motive serioase, degeaba provoci scena, pentru ca ceea ce a fost de stricat tot s-a stricat.

In definitiv, gelozia e o pornire depasita. Candva, era motiv de duel. Astazi e numai motiv de scandal, iar daca scandalul ajunge sonor, afla si vecinii. Iti convine?

