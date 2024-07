5 sfaturi pentru a alege un scaun auto pentru copii perfect

(P) E obligatoriu, prin lege, sa achizitionezi un scaun auto pentru copii imediat dupa nasterea lui bebe si pana cand acesta implineste 12 ani.

Nu amenda este cea care ar trebui sa ii sperie pe parintii care conduc, ci faptul ca, in cazul in care masina este implicata intr-un accident, sansele ca cel mic sa fie bine cresc cu aproape 99% atunci cand e intr-un scaun auto pentru copii.

Totusi, foarte multi parinti nu stiu sa aleaga un scaun auto pentru copii potrivit pentru cel mic si il expun pe cel mic la si mai multe pericole. Iata cateva sfaturi care v-ar putea ajuta pentru a alege un scaun auto pentru copii perfect pentru varsta celui mic:

1. Varsta, greutatea si inaltimea copilului

Sunt trei dintre cele mai importante aspecte de luat in considerare cand cumparati un scaun auto pentru copii. Trebuie sa stiti faptul ca un scaun auto pentru copii este impartit in cinci grupe:

grupa 0 - pentru bebelusi, de la 0 si pana la 9 luni, cu greutatea intre 0 - 10 kilograme

grupa 0+ - pentru bebelusi, de la 0 si pana la 12 luni, cu greutatea intre 0 - 13 kilograme

grupa 1 - pentru copii, de la 6 luni si 4 ani, cu greutatea intre 9 - 18 kilograme

grupa 2 - pentru copii, de la 3 si pana la 8 ani, cu greutatea intre 15 - 25 kilograme

grupa 3 - pentru copii, de la 6 si pana la 12 ani, cu greutatea intre 22 - 36 kilograme

Exista, desigur, posibilitatea sa cumparati un scaun auto pentru copii adaptat mai multor grupe, astfel ca puteti face o singura data achizitia legata de un scaun auto pentru copii. Trebuie insa sa cititi cu atentie eticheta acelui scaun auto pentru copii.

2. Sistemul de prindere al unui scaun auto pentru copii

Puteti cumpara un scaun auto pentru copii care sa se fixeze cu ajutorul centurii de siguranta a masinii sau un scaun auto pentru copii care sa se prinda cu sistemul ISOFIX. E important sa verificati daca aveti la masina sistemul ISOFIX inainte de a cumpara un scaun auto pentru copii de acest fel.

3. Cumparati un scaun auto pentru copii omologat

E foarte important acest lucru. Aveti grija sa cumparati un scaun auto pentru copii care sa intruneasca normele aflate in vigoare. Cautati, asadar, un scaun auto pentru copii care are eticheta portocalie pe care este scris ECE R 44/04.

4. Materialul textil al unui scaun auto pentru copii trebuie sa fie detasabil

Regula generala: copiii murdaresc totul in jurul lor, mai ales atunci cand incep sa consume alimente solide. E spre binele vostru ca materialul textil din care este realizat un scaun auto pentru copii sa fie usor de scos si de pus la loc, pentru ca il veti spala des, aproape dupa fiecare plimbare a lui bebe intr-un scaun auto pentru copii cu masina.

5. Centura de siguranta a unui scaun auto pentru copii

Centura de siguranta a unui scaun auto pentru copii trebuie sa fie cu prindere in 5 puncte si reglabila in functie de inaltimea celui mic. Si ar fi bine ca un scaun auto pentru copii sa aiba protectii moi in dreptul umerilor, pentru ca cel mic sa fie in confort.

E important sa cumperi un scaun auto pentru copii perfect.

