Magia aniversarilor redata de Paradisul personajelor in tonuri vesele

Sarbatorile, aniversarile, dar si orice eveniment festiv sunt o adevarata bucurie pentru copii, pentru parinti, dar si pentru bunici. Magia unei aniversari aduce in prim plan dragostea, afectiunea, urmata de cadouri si de invitati.

Preocuparea parintilor de a le asigura copiilor cele mai reusite aniversari sta si in apelul catre o firma specializata in animarea si divertismentul acestora, care ofera pachete unice si reusite pentru zilele onomastice.

Firma de divertisment Paradisul Personajelor ofera servicii fericite, zambete, ofera animatori petreceri copii, ursitoare, spiridusi, personaje Disney si multe alte caractere animate, care dau voce personajelor din desenele animate.

Ideea de a apela la o firma specializata in distractie si voie buna ii ajuta pe parinti sa uite de anumite griji si sa opteze pentru acele pachete de servicii care includ dansuri, jocuri de societate, cadouri amuzante, muzica pentru copii, dar si fotografii unice, urmate de prajituri delicioase si clipe de fericire.

De altfel, Paradisulpersonajelor.ro ofera si anul acesta costume reale pentru a intruchipa personajul preferat, dar si o multime de animatori si magicieni pentru a incanta serbarile copiilor.

Cele mai multe petreceri ale copiilor sunt o adevarata relaxare, un mijloc real de socializare, pentru ca se intampina cu veselie invitatii si pentru ca micutii isi creeaza propria lume imaginara si au nevoie de aceste mici cadouri care le alimenteaza imaginatia.

Prin urmare, psihologii recomanda ca micutii sa faca cunostinta cu animatori petreceri copii, magicieni, personaje preferate din basme cel putin o data in viata, pentru a dainui in fericire, reusind sa creeze un adevarat efect benefic asupra starii lor sa sanatate.

Parintii stiu cu siguranta ca paradisulpersonajelor.ro este locul in care se pot transpune in realitate ideile copiilor de a aduce un personaj adevarat in casa, pentru a implini bucuria sufleteasca a acestora.

Paradisulpersonajelor.ro ofera cadouri parintilor si copiilor

Pentru ca sarbatorile si aniversarile sunt zilnice, paradisulpersonajelor.ro recomanda o rezervare din timp pentru a beneficia de super reduceri.

Paradisulpersonajelor.ro a gandit o lista de tarife foarte bine stabilite, potrivite pentru orice buzunar. Pachetul Bebe Plus are pretul de 899 de lei si include ursitoare de botez, un timp de 5 ore de animatie a copiilor, prin mini ateliere de creatie si de desen pentru copii, urmat de o masina de baloane, care ofera stralucire aniversarii.

De altfel, un pachet Gold Plus oferit de paradisulpersonajelor.ro ofera un pret incredibil de accesibil pentru orice buzunar, de doar 550 de lei si include prezenta a celor 3 ursitoare din viata copilului, urmat de sceneta in versuri si de un spectacol real, original, aniversare finalizata cu un cadou unic pentru copil.

Personalizarea fiecarei aniversari sau a unui botez este la alegerea oricarui parinte, insa cei mai multi opteaza pentru servicii profesionale, care sa includa in pret si realizarea portretului copilului, urmata de modelajul din baloane pentru ceilalti copii prezenti la botez.

Asadar, magia aniversarilor, a botezurilor sau a serbarilor poate fi simtita de fiecare persoana care apeleaza la paradisulpersonajelor.

In plus, preturile sunt foarte accesibile pentru orice buzunar, incepand de la suma 40 de lei pe ora si variind in functie de pachetul ales, de numarul de personaje si de serviciile implicate.

Totul vine de la Paradisul Personajelor pentru ca bucuria sa fie infinita in fiecare familie, anual sau cu ocazia oricarei aniversari.

