Pandemia copiilor: trei luni de lectii pierdute, dar o mare lectie de viata castigata

Ca familia e o echipa, iar pentru binele psihic al fiecarui membru, sarcinile trebuie impartite. Daca mama pune in farfurie, tata spala vasele, copiii duc gunoiul si fac diverse sarcini in casa. Desi mama pare uneori supererou si se misca cu viteza luminii, nu e nici corect, nici sanatos, ca toata gospodaria sa stea in carca ei. Viata in izolare si traiul in 3, 4, 5, 24 de ore din 24, le-ar fi putut arata, mai mult ca oricand, ca in familie exista deopotriva drepturi si responsabilitati.Ca regulile, atata timp cat nu sunt absurde, trebuie respectate. Poate fi cool sa te revolti impotriva sistemului, de foarte multe ori ai toate motivele sa o faci, dar sa sfidezi boala si chiar moartea nu e niciodata cool.Ca daca te uiti la TV nu se cheama ca esti informat. Ca datele corecte nu vin niciodata din surse obscure, ca trebuie sa distingi si sa cerni cu propriul creier graul de neghina.Ca sunt multe lucruri in viata pe care le putem controla, dar si altele asupra carora nu avem nicio putere. Ca uneori, tot ceea ce poti sa faci este sa astepti.Ca fac parte dintr-un tot, ca nu sunt buricul pamantului si ca uneori trebuie sa puna binele celor vulnerabili deasupra interesului si a confortului personal.Ca vacantele in strainatate, petrecerile, aniversarile, vizitele la prieteni , mesele la restaurant pot deveni, intr-o clipa, privilegii. Ca lumea se poate intoarce cu susul in jos in orice secunda si nu ne ramane decat sa ne adaptam. Ca Jurnalul Annei Frank nu e doar o poveste emotionanta...Ca si parintii sunt vulnerabili, ca uneori clacheaza si rabufnesc, iar asta nu e neaparat o problema. Ca mama si tata au si ei emotii, dezamagiri, frustrari, pe care, in situatii de stres si tensiune, ajung sa nu le mai gestioneze corect. Dar ca, atata timp cat la finalul zilei nu raman lucruri neexplicate, scuze necerute si imbratisari neimpartasite, e totul ok.Autor: Theodora Fintescu