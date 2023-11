Cum sa mentii o casnicie indestructibila

Te hotarasti sa faci pasul cel mare si promiti sa fii alaturi de persoana iubita la bine si la rau, dar dupa cativa ani de casnicie te lovesti de plictiseala in cuplu, relatia devine platonica si incepi sa iti vezi partenerul mai degraba ca un amic.

Sunt totusi cateva lucruri simple pe care le poti face pentru a rupe monotonia si a reaprinde scanteia in relatia ta. Prevention ofera cateva sfaturi folositoare in acest sens:

Implica-te in activitati inedite

Este important sa iti pastrezi obiceiul de a merge macar o data pe saptamana la restaurant si de a te bucura alaturi de sotul tau de o cina romantica. Dar dupa cativa ani, aceasta experienta s-ar putea sa isi piarda din intensitate.

Acum este momentul, potrivit psihologului Arthur Aron, de la Universitatea Stony Brook, sa incerci lucruri noi sau pe care nu le-ai mai facut de cand erati studenti. Mergi cu cortul, organizeaza excursii pe trasee montane, mergeti la un curs de gatit impreuna sau intr-un parc de distractii.

Prin aceste activitati inedite, creierul tau se va umple cu dopamina, o substanta ce iti imbunatateste starea de spirit. "Daca partenerul tau este cu tine in aceste momente, sentimentele pozitive se vor indrepta catre el", afirma Aron.

Nu uita sa razi la glumele partenerului

Intr-un studiu efectuat recent, 52 cupluri au fost intrebate despre amintirile legate de clipele haioase traite impreuna si separat. Cei care isi aminteau mai multe clipe vesele in cuplu erau si cei mai sudati ca relatie.

"Cand sotii rad unul la glumele celuilalt, inseamna ca sunt de acord cu opiniile celuilalt si asta intareste relatia", afirma Doris Bazzini, autoarea studiului. Ca sa nu mai spunem ca amintirile vor fi dintre cele mai placute.

Arata-te in permanenta interesata de problemele partenerului

"Cum a fost ziua de azi pentru tine, iubitule?" Suna a cliseu, mai ales dupa multi ani de casatorie, dar nu renunta niciodata la aceasta intrebare. Nu ai idee cata apropiere creeaza intre soti si cat de mult va aprecia partenerul interesul tau fata de problemele lui. Mai mult, daca aveti lucruri bune de impartasit, bucuria va fi dubla.

Nu te speria de micile certuri

Daca ti se pare ca te certi mai des decat normalul, nu este neaparata nevoie sa mergi la consilier matrimonial. Atata timp cat certurile nu sunt foarte violente, cercetatorii de la Universitatea din Michigan sustin ca s-ar putea chiar sa fie un semn bun pentru relatie.

Ar putea insemna ca ati ajuns intr-un punct in care va puteti spune unul altuia tot ce aveti pe suflet. Relatiile foarte apropiate si pozitive pot cauza mici iritari de moment, pentru ca partenerii pun suflet. Incearca totusi sa mentii o atmosfera cat mai putin tensionata.

Fa miscare alaturi de sotul tau

Facand sport alaturi de sotul tau vei avea doua beneficii dintr-o data. Te vei mentine intr-o forma buna si iti vei imbunatati activitatea sexuala. Studiile arata ca 94% dintre persoanele care fac miscare in cuplu indeplinesc cu strictete programul de sport pentru perioade lungi de timp.

Mai mult decat atat, atunci cand ai activitate fizica regulata, viata ta sexuala castiga in mod clar. Sportul reduce nivelul de stres, creste energia, increderea in sine si libido-ul.

Bucura-te de succesul celuilalt

Atunci cand sotul tau vine acasa bucuros ca a obtinut o marire de salariu sau orice alt lucru care pentru el inseamna un plus, trebuie sa iti arati bucuria si aprecierea pentru reusita lui.

In loc sa il ingrijorezi cu intrebari de genul "Esti sigur ca iti vei putea asuma o asemenea responsabilitate?", mai bine il linistesti cu o afirmatie precum "Uite, toata munca ta a dat rezultate". Un asemenea moment de sarbatorire a unei realizari va va suda mai mult cuplul.

Asculta ce are de spus

Barbatii se plang mereu ca nu sunt ascultati de catre nevestele lor si asta reduce semnificatic comunicarea. Cercetatorii de la Harvard spun ca relatiile in care partenerii sunt interesati de dorintele si problemele celuilalt dureaza mai mult si sunt mai pline de afectiune.

Incearca sa parafrazezi ce spune sotul tau, pentru a-i arata ca esti atenta la ce afirma. Chiar daca simti ca vrei sa spui ceva exact in momentul in care barbatul tau povesteste ceva foarte important pentru el, asteapta sa termine. Altfel ii vei crea impresia ca nu esti atenta la ce iti impartaseste. La finalul istorisirii lui, nu ezita sa iti spui parerea.

Apropie-te de prietenii lui

Probabil majoritatea prietenilor vostri sunt comuni, dar este imposibil ca sotul tau sa nu isi faca intre timp cunostinte noi la serviciu sau in timpul unei partide de fotbal. Este foarte bine daca ii cunosti si tu.

La fel, prezinta-i partenerului noile tale cunostinte. In acest fel, va veti implica mai mult unul in viata celuilalt. Kenneth Leonard, profesor de psihiatrie la Sunny Buffalo, spune ca implicarea partenerului in cercul de prieteni are o importanta asemanatoare cu prezentarea lui in cadrul familiei.

Mentine romantismul in pat

Dupa mai multi ani de convietuire, latura romantica are de suferit si momentele de intimitate scad considerabil. Viata sexuala se pierde si odata cu aceasta scade si intensitatea legaturii dintre soti.

Cumpara o camasa de noapte sexy sau mergeti intr-un loc nou, romantic, pentru o noapte, astfel incat sa reaprindeti flacara pasiunii.

