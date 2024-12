Psihologie pe intelesul tau, cu Vlad Muresan: Victima si salvatorul, in relatie

De ce sunt relatiile atat de dificile? De ce cu cat suntem mai entuziasmati la inceput, cu atat apar mai multe certuri si tensiuni dupa un timp? De ce ne atrag puternic persoanele care sunt atat de diferite de noi? De ce intram in competitie si ne angajam in jocuri de putere tocmai cu persoana care ne asteptam sa ne faca fericiti?

In majoritatea relatiilor apare o dinamica putin evidenta la inceput, dar care cauzeaza toate problemele acestea: este vorba de dinamica victima-salvator, explica pentru Ziare.com psihoterapeutul Vlad Muresan.

"Victimele" sunt cei nesiguri in relatii, cei care au nevoie de confirmari si reasigurari constante. Deseori recurg la victimizari, reprosuri si invinovatiri, pentru a constrange partenerul sa ramana in relatie, sa faca un angajament sau pentru a obtine ajutorul acestuia.

Ei nu isi asuma responsabilitatea pentru propria fericire, deseori dand vina pe ceilalti, partener sau societate, pentru problemele pe care le au. Daca ar avea un motto, acesta ar suna cam asa: "Sunt o persoana minunata, doar ca am foarte mult ghinion".

"Salvatorii" sunt cei neincrezatori si distanti in relatii, cei care critica des si sunt constant nemultumiti de partener. Acestia deseori pozeaza in persoane care "se sacrifica" pentru binele celuilalt, astfel creand dependenta in partener prin faptul ca ofera foarte mult la inceput, iar apoi reproseaza faptul ca nu primesc ceea ce doresc atunci cand vor.

Isi asuma responsabilitatea pentru problemele partenerului (partial), insa nu pentru a se face pe sine fericiti, ci pentru a-i reprosa celuilalt ca nu ofera destul sau ca se agata de el.

Motto-ul acestora este: "Eu te ajut dezinteresat, dar ma astept sa faci acelasi lucru". (In caz ca nu e evident: faptul ca ma astept sa faci acelasi lucru arata ca nu te ajut dezinteresat, ci ca am un interes foarte precis.)

Responsabilitatea propriei fericiri

Ambele roluri pe care si le asuma cei ce intra in relatii sunt evadari de la responsabilitatea propriei fericiri. Daca viata noastra este fara sens in lipsa unui partener sau daca ne asteptam sa gasim pe cineva care sa ne "salveze" de la singuratate, prin promisiunea ca "ma va face fericit" sau "ma va face sa ma simt speciala", e foarte probabil ca relatia sa esueze sub presiunea unor asteptari care nu pot fi indeplinite de altcineva.

Acest abandon in relatie este exprimat cel mai clar prin intensitatea perioadei de "indragostire" sau promisiunea ca in sfarsit am gasit persoana care ne va face fericiti (in locul nostru).

In momentul in care se produce un angajament ferm (asumarea exclusivitatii, mutatul impreuna sau casatoria), ne asteptam ca acea promisiune sa devina realitate.

Din acel moment incep sa apara nemultumiri, reprosuri si conflicte tot mai intense, pe masura ce vedem ca partenerul nu poate/nu vrea sa ne faca fericiti, ca suntem exact aceeasi persoana ca inainte de relatie si ca problemele noastre nu au disparut, dimpotriva, la ele se adauga si problemele partenerului.

Atractia fatala

Apare o atractie intensa intre cele doua roluri, datorita modului in care sunt obisnuiti sa primeasca aprecierea si aprobarea de la persoanele de referinta din copilarie (parinti etc). Astfel, "victimele" se asteapta ca prin invinovatiri si victimizari sa atraga pe cineva care "sa aiba grija de ele", in timp ce "salvatorii" se asteapta ca prin faptul ca au grija de celalalt sa obtina (in schimb) acelasi ajutor.

Desigur ca "victimele" nu sunt interesate de a oferi nimic in schimb, asa ca nevoia "salvatorului" ramane neindeplinita. Vazand ca ceea ce sperau sa se intample nu are loc, acestia vor face tot mai putin in relatie, se vor indeparta, ceea ce va atrage si mai multe invinovatiri si reprosuri din partea "victimei".

In momentul in care "victima" accepta despartirea si da semne ca intentioneaza sa mearga mai departe, se restabileste echilibrul, "salvatorul" se simte din nou liber si revine cu promisiuni si investitie in relatie - si povestea o ia de la inceput. Acest ciclu se poate repeta la nesfarsit si explica certurile si impacarile repetate din cuplurile ce au aceasta dinamica.

Ceea ce declanseaza conflictul sunt tocmai aceste angajamente si promisiuni de la inceputul relatiei, prin care incercam sa obligam partenerul sa devina responsabil pentru a ne face fericiti. Cand relatia se termina si renuntam la aceste angajamente si obligatii (si implicit ramanem noi responsabili sa ne facem fericiti), pot aparea brusc atractia si pasiunea, acolo unde acestea lipseau de ani buni.

Desigur ca daca reluam relatia (inclusiv angajamentele si obligatiile) se va ajunge in situatia de la care s-a plecat.

Relatiile mature

Devine evident ca aceasta fuga de la propria viata si de la responsabilitatea de a ne face fericiti prin deciziile noastre este cauza principala a esecului relatiei.

O relatie "esueaza" atunci cand visele noastre de fericire fara efort sunt distruse de realitatea unui partener imperfect, care abia daca poate sa se faca pe sine fericit.

Daca am accepta limitele partenerilor nostri si am aprecia cu recunostinta ceea ni se ofera fara sa pretindem mai mult (in definitiv nimeni nu ne datoreaza nimic), am putea sa ne bucuram de momentele placute pe care le ofera relatia, fara sa ne asteptam ca aceasta sa ne rezolve probleme pe care noi insine refuzam sa ni le solutionam.

Succes in relatii!

Psihoterapeut Vlad Muresan

