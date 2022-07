Cum ne zugravim casa in 2016: Tendintele anului in materie de culori si materiale

Primavara este anotimpul in care multi dintre noi simt nevoia sa isi improspateze casele. Desi fiecare are propriile preferinte si posibilitati financiare, sfaturile unui specialist nu strica niciodata.

Daca vreti ca Pastele sa va prinda in locuinta proaspat zugravita, insa, va doriti ca peretii casei sa nu fie banali, ci vopsiti in cele mai frumoase culori ale anului 2016, puteti sa urmati cateva recomandari simple.

Ziare.com a stat de vorba cu arhitectul Miruna Pavoni - fondator Pavoni Studio, care a absolvit Scoala Superioara de Arhitectura din Barcelona si a desfasurat proiecte de arhitectura si design in Anglia, Spania, Italia, Olanda, China si Romania. Miruna Pavoni ne-a spus care sunt tendintele anului in materie de zugravit, iar culorile-vedeta ale lui 2016 sunt cele pastelate.

Arhitectura si design cu Miruna Pavoni: Tendintele lui 2016 in amenajarea interioara

Foto: Facebook/Interior Design Ideas

"2016 este anul culorilor pastelate, diafane, care reflecta lumina. Albul in diferite forme (off-white) va ramane intotdeauna o alegere actuala cu care nu se da gres. Culoarea intr-o incapere poate proveni din multe surse, cum ar fi mobilierul, obiectele personale sau tapiterii si textile. Pentru a evita supra-aglomerarile si a crea senzatia de mai mult spatiu, este recomandat sa folositi culori deschise si luminoase", arata arhitectul.

Ads

Foto: Facebook/Interior Design Ideas

Foto: Facebook/Interior Design Ideas

Daca va ganditi la o camera multicolora, Pavoni subliniaza ca "este de evitat orice combinatie de culori scapata de sub control".

"Ideal este sa apelati la o persoana cu simt artistic sau sa va inspirati din exemple armonioase de interioare deja realizate. Amenajarile de interior pot parea usor de facut, ca o activitate de weekend, insa in realitate acestea nu sunt la indemana oricui si presupun mult spririt de observatie, studiu, munca, pricepere si experienta", spune ea.

Mai e la moda tapetul?

Si tapetul este o varianta, insa, trebuie sa fiti atenti la ce alegeti. Este de evitat tapetul "de serie" si de preferat cel "custom".

Ads

"Tapetul a fost in voga cu ceva timp in urma, ulterior a pierdut din statut, insa va pot spune cu certitudine ca in prezent tapetul s-a reinventat si a urcat din nou in topul preferintelor decoratorilor de interior.

Cand vorbim despre tapet nu ne mai referim la o hartie imprimata, ci vorbim despre texturi, fibre naturale si touche-uri. Tapetul 'custom' si foto-tapetul sunt doar cateva alternative tapetului 'de serie'", spune Miruna Pavoni.

Foto: Facebook/Interior Design Ideas

Pretul unui tapet din tesatura sau fibre naturale poate porni de la 40 de euro/metru patrat si in functie de producator, nivel de personalizare si materialul din care este realizat, acesta poate ajunge si la 150 de euro/metru patrat.

"Autocolantele sau alte aplicatii reprezinta alternative de buget redus ce nu au capacitatea de a se apropia de prestanta unui tapet de calitate. De recomandat este sa folositi mai degraba elemente de decor (tablouri, fotografii sau alte elemente inramate) pentru ca rezultatul va fi intotdeauna mai bun", continua ea.

Ads

Foto: Facebook/Interior Design Ideas

Ce materiale folosim

Referitor la materialele pe care ar trebui sa le folositi, arhitectul le recomanda intotdeauna pe cele "cinstite".

"Sunt cele mai frumoase si de dorit in amenajarea oricarui spatiu, interior sau exterior. O placare de lemn va fi intotdeauna de preferat fata de un tapet cu aspect de lemn, la fel cum o piatra naturala va triumfa intotdeauna compusilor polimerici care o imita intocmai", mentioneaza Miruna Pavoni.

Foto: Facebook/Interior Design Ideas

Pretul unei placari de lemn cu furnir natural variaza foarte mult in functie de esenta furnirului. Acesta poate porni de la 30 de euro/metru patrat si in functie de modul de prelucrare, esenta si grosime, poate ajunge la cateva sute de euro per metru patrat.

Ads

Foto: Facebook/Interior Design Ideas

Arhitectura si design cu Miruna Pavoni Ce inseamna "stil modern" sau "modernism"

Costuri

In ceea ce priveste costurile per ansamblu, acestea depind, in primul rand, de calitatea finisajelor folosite.

"In principiu, cu cat un spatiu este mai mic, cu atat costurile vor creste per metru patrat fata de un spatiu mai mare in care s-a folosit acelasi tip de finisaje, deoarece atentia la detaliu este mai mare.

O renovare reprezinta o investitie adesea mai costisitoare decat o amenajare pornita de la 'gri', motiv pentru care costurile unei amenajari/renovari se pot aprecia doar in momentul in care se cunosc toate datele problemei (suprafata, stadiul spatiului, calitatea finisajelor, mobilier) ", explica Miruna Pavoni.

Daca optam pentru muncitori profesionisti sau zugravim singuri "depinde de asteptarile si priceperea fiecaruia si de bugetul avut la dispozitie".

Ads

"In general este bine sa apelam la specialist in orice domeniu si sa inlaturam tendinta autohtona cum ca 'le stim pe toate' sau 'ne pricepem la toate'. Calitatea vietii ar putea creste exponential daca fiecare dintre noi ar tine mereu cont de acest lucru", spune ea.

Arhitectura si design cu Miruna Pavoni: 5 motive pentru care sa apelezi la un specialist

Si pentru ca "o societate civilizata va pune intotdeauna valoare pe profesionalism, la toate nivelele dezvoltarii unui proiect", este de preferat, daca ne permite bugetul, sa apelam la un designer.

Tarifele percepute de un designer de interior variaza intre 20 si 50 de euro/metru patrat, insa de multe ori se calculeaza un pret pe proiect.

Ads