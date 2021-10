Locuința amenajată modern: 5 obiecte de decor must-have

Decorarea locuinței este un exercițiu de cunoaștere și gust, dar și o experiență personală. Casa reflectă modul în care vezi relația dintre tine și spațiu, dar și modul în care vrei să apari în ochii celorlalți. Designul modern este cel mai apreciat în amenajarea locuinței, pe bună dreptate. Liniile, formele și volumele unei camere amenajate modern încântă ochii, oferă funcționalitate și demonstrează o gândire inovatoare. Pentru ca atmosfera locuinței să fie modernă, mobilierul nu este de ajuns. Foarte importante sunt și obiectele de decor pentru că ele funcționează ca mici ancore vizuale, care contribuie la caracterul unitar al stilului. De aceea, este necesar să cunoști care sunt cele cinci obiecte de decor pe care trebuie să le ai neapărat în casa ta.

1. Obiecte de iluminat care ies în evidență

Orice cameră are nevoie de un obiect de iluminat, fie că este veioză, lustră sau lampă. Totuși, dacă vrei un aspect modern, trebuie să ai în locuință cel puțin un obiect de iluminat care iese în evidență. Poți alege o lustră cu design neobișnuit, o lampă verticală sau una care își modifică forma, o alăturare neobișnuită de spoturi sau becuri inteligente care își schimbă culoarea etc.

2. Perne cu design modern

Pernele oferă senzația de moliciune și căldură, de aceea, sunt ideale pentru armonizarea unui spațiu în care unghiurile drepte sau culorile reci predomină. Le poți folosi atât în sufragerie, unde spațiul permite alegerea unor perne mari, pe care le poți pune pe jos ca să stai pe ele, cât și în alte camere. De exemplu, în camera copilului, niște perne colorate contribuie la accentuarea senzației de veselie. Bineînțeles, pot deveni și obiecte de joacă sau de stat în poziții trăsnite. Nu te limita la perne cu formă dreptunghiulară. Cele rotunde sau de formă neregulată ajută la îndepărtarea monotoniei.

3. Tablouri

Arta este unul dintre principalele moduri prin care oferi personalitate unui spațiu. Tablourile au fost folosite dintotdeauna în acest sens, iar efectul lor este puternic. Pentru o locuință modernă, alege artă la fel. Un tablou nonfigurativ de dimensiuni mari, de exemplu, uimește orice invitat și oferă vibrația emoțională de care ai nevoie pentru a te atașa de spațiul în care trăiești. Același lucru este valabil și pentru seriile de tablouri cu subiecte similare. Dacă vrei ca arta să aducă un plus locuinței tale, nu cumpăra tablouri produse în masă și vândute la magazine de bricolaj. Caută creatori de artă din zona ta și alege o lucrare unică, pe care nu o găsești în alte case.

4. Covoare moderne

Pentru aspectul unei camere, podeaua este mai importantă decât pare. Dacă nu crezi, fă un exercițiu. Strânge covorul din camera ta și vei vedea că spațiul își pierde unitatea, iar mobilierul pare așezat nepotrivit. Covoarele aduc textură, culoare și geometrie, astfel că reprezintă un atuu în amenajare. Alege covoare conforme cu designul general a camerei, dar nu ocupa toată podeaua cu unul masiv. Dacă lași spații neacoperite, vei crea un contrast plăcut între covor și podea. Poți folosi și covoare diferite în aceeași cameră, atâta timp cât alegi texturi și culori care se potrivesc. Vezi aici modele de covoare moderne care contribuie la un design perfect.

5. Plante

Oricât de bine ai decora o casă, aceasta nu transmite o energie plăcută dacă nu are și câteva elemente vii. Plantele sunt cele mai potrivite în acest sens, pentru că au și o culoare care relaxează. În plus, purifică aerul și aduc geometria naturii în interiorul casei tale, ceea ce reprezintă un plus vizual. Ficușii, plantele cu flori, mici arbori de citrice sau bambusul sunt perfecte în orice locuință. Trebuie însă să le acorzi grija și atenția necesară păstrării lor în stare bună.

Amenajarea unei locuințe presupune atenție la detalii și la caracterul camerelor. Cele cinci obiecte pe care ți le-am prezentat contribuie la crearea unui stil modern, funcțional și plăcut.

Ads