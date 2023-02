Restaurarea obiectelor de arta, o meserie pentru cei alesi (Galerie foto)

Cati dintre noi nu au admirat o piesa de mobilier pictata, veche sau o tapiserie ale carei culori au palit de vreme, pe care am indraznit sau nu sa le atingem, ca sa nu le intinam, imaginandu-ne insa legat de ele povesti de viata, intinse chiar pe mai multe generatii? Ne-am imaginat doar, daca alaturi nu exista si un ghid care sa ne calauzeasca plasmuirile creierului.

Aurelia Pomponiu, conferentiar doctor, absolventa, acum multa vreme, a Facultatii de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, este una dintre acele persoane care doar privind un obiect inteleg prin ce a trecut. Petele de pe tapiserie vorbesc si nu oricine e in stare sa le asculte.

E drept, insa, ca o viziune atat de romantioasa nu poate avea decat cineva care priveste din exterior, cu ochi de necunoscator. Un om prin mainile caruia au trecut sute, poate chiar mii de piese aduse spre restaurare priveste mai degraba ca un chirurg. "Vezi tapiseria ca si pe un pacient; pe masura ce il deschizi, vezi ce are afectat", explica Aurelia Pomponiu, pentru Ziare.com.

E drept ca a avut si "pacienti" celebri, unul dintre acestia fiind o tapiserie de la Teatrul National Bucuresti, despre care se spune ca ar fi cea mai mare din lume dintr-o singura bucata, de aproximativ 24 de metri pe 8, o tapiserie tanara, contemporana.

Alti "pacienti" se nascusera chiar prin secolul XVI. De aceea, cand ai de-a face cu asa ceva, restaurarea trebuie sa includa si conservare.

Acest prim proces, conservarea, "presupune desprafuire, cercetare, curatare", operatiune care poate dura si cateva luni, cum s-a intamplat in cazul tapiseriei de la TNB. Cat despre restaurare, aceasta poate dura si mai mult (un an in cazul aceleiasi tapiserii), daca obiectul e unul mare si exista risc major de rupere.

Tapiseria, echivalenta cu aurul, moneda de schimb in razboi

Asadar nu e vorba doar despre stapanirea simtului frumosului si indemanare. Cineva care are pe mana astfel de valori e un mic chimist, un cunoscator desavarsit al culorilor, care obligatoriu trebuie sa aiba langa el multe ajutoare, fie si doar pentru a muta obiectul cativa centimetri mai departe cu cea mai mare grija posibila, pentru a nu-l deteriora.

"Colorantul cat mai aproape de cel original se obtine prin amestec, iar acesta trebuie sa aiba rezistenta in timp, la expunere, lumina si umiditate", explica Aurelia Pomponiu doar unul dintre pasii pe care ii presupune intregul proces.

De unde atata dragoste pentru tapiserii? Nu degeaba "secole la rand a fost considerat obiect echivalent cu aurul, pretuit in razboaie, in schimburi", ne lamureste specialistul. Asta, chiar daca in Romania "nu exista o apropiere, ca tehnica, de tapiseriile de arta. Avem covoarele noastre, taranesti, extrem de bine facute, foarte apreciate la nivel international", diferite de cele din Orient atat din punct de vedere cromatic, cat si ca ornament.

Scoartele taranesti, tapiseriile vechi romanesti

Aceste covoare sunt foarte diferite in functie de zona in care au fost facute: In Oltenia, de unde vin si cele mai apreciate, apar cele mai multe stilizari, personaje, pasari, elementele ornamentale sunt marunte si se merge pe rotund, nu ca in Moldova, unde abunda figurile geometrice.

E diferenta de la cer la pamant intre regiunile tarii, atat din punct de vedere al felului in care modelele sunt repartizate compozitional, dar si in care sunt organizate elementele ornamentale, mai explica Aurelia Pomponiu.

Pe masura ce epuizam subiectul covoarelor taranesti, ne apropiem si de casa Aureliei Pomponiu, unde mai bine de o camera e transformata in atelier. Candva, incepuse o afacere in domeniul restaurarii, insa a renuntat intre timp pentru ca nu a vrut sa renunte la jobul de la "stat". Stie ca exista cerere, insa mai stie si ca

se poate trai in Romania din asa ceva.

Pasim in atelier, unde Aurelia Pomponiu lucreaza la mai multe obiecte deodata: se plictiseste de unul si se apuca de altul, pana vine inspiratia cautata. Toate sunt vechi, avand culorile sterse si fiind chiar zdrentuite pe alocuri, insa ochiul de specialist le vede altfel. Iar mainile n-au astampar. "Iti vine sa faci mai repede, mai repede, sa dai viata... Le simt insufletite", explica Aurelia Pomponiu mangaindu-si tapiseriile de a caror valoare doar ea are habar, comportandu-se ca o fetita in camera ei cu papusi.

O meserie periculoasa, desi n-ai crede

Nu miroase "a vechi" atat de strident pe cat ne-am astepta. Asta, pentru ca obiectele sunt tratate, fiind extrem de periculoase pentru piele. "Cu cat e mai vechi, cu atat persoana care il are este mai expusa". In decursul a zeci de ani, a fost prezenta in viata multor familii, a fost in centrul multor probleme, inclusiv de sanatate.

Are un istoric al vietii familiilor si institutiilolor pe unde a umblat, bolilor care au circulat, animalelor care au trecut. Practic, tapiseriile la care lucreaza sunt mici bureti, care absorb totul dimprejur. Nu i s-a intamplat sa se imbolnaveasca tocmai pentru ca nu a lucrat pe niciun obiect caruia sa nu i se faca dezinfectia. Are insa colege de breasla care s-au ales cu boli de piele de pe urma muncii lor.

Intreaga sa casa e ca o opera de arta, iar majoritatea obiectelor sunt restaurate, lasate mostenire sau primite de la alti iubitori de frumos.

Printre acestea, o tapiserie ce ar intriga pe cineva care nu stie ca asa-zisa svastica e un motiv intalnit in mai multe locuri si culturi de pe mapamond, simbol sacru in hinduism, budism si jainism. Ne arata migala cu care a fost realizata la inceputuri, culorile, iar ochii ii sclipesc ca si cum ar vorbi despre copilul ei.

Nu poti sa nu observi pasiunea cu care vorbeste sau sa nu sesisezi nelinistea mainilor pe care le ascunde la spate, ca o scolarita, in ciuda celor 63 de ani. "Sunt o vulcanica, nu sunt un om linistit", recunoaste ea.

Totusi, admite ca atunci cand munceste, in realitate se deconecteaza. Iar semnele deconectarii ei sunt peste tot, o inconjoara in fiece moment si probabil asa va fi si de acum inainte, pentru ca se vede facand acelasi lucru inca multa vreme.

