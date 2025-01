Designer roman, invitat sa-si prezinte colectia in cel mai mare mall din lume (Galerie foto)

Designerul Maria Simion, prezentator la Antena Stars, a fost invitat sa-si prezinte cea mai recenta colectie in cel mai mare mall din lume, Dubai mall, in 17 aprilie.

Colectia, a 20-a in cazul sau, va cuprinde 10 piese, care au la baza dantela si pielea, a declarat designerul pentru Ziare.com.

Acestea au preturi cuprinse intre 350 - 800 de euro, justificate prin faptul ca materialele folosite sunt, in marea lor majoritate, pretioase, dupa cum a explicat designerul.

"Tinutele se adreseaza femeilor nonconformiste, dar si celor elegante si cu atitudine", a declarat Maria Simion, completand ca gecile pot fi personalizate la comanda.

Intrebata cum priveste o tara atat de conservatoare in ceea ce priveste vestimentatia astfel de evenimente, Maria Simion a explicat ca locuitorii Dubaiului sunt extrem de deschisi, turismul fiind extrem de dezvoltat. In plus, 60% de locuitori nu sunt arabi, asa ca nu au "restrictii" in ceea ce priveste vestimentatia.

