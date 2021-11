Stai la curte? Poti avea confort pe terasa si in sezonul rece

Multi au ales sa se mute la curte in ultimii ani, mai ales dupa perioada starii de urgenta de la inceputul pandemiei. Posibilitatea de a mai sta vreodata inchisi in casa cu lunile, singurele iesiri permise fiind cele la cumparaturi, la medic ori la serviciu, i-a speriat, asa ca au decis sa faca pasul spre locuinte pe pamant. Viata la curte are farmecul ei, dat in special de faptul ca poti petrece mult timp in natura; sezonul rece, insa, poate fi destul de neplacut, daca nu te gandesti la amenajarea unui spatiu confortabil indiferent de conditiile meteo.

Terasele nu sunt doar pentru vara

Majoritatea dintre noi asociem ideea de terasa cu sezonul cald, cu primaverile parfumate si caldute, cu verile toride in care ne racorim cu o bautura rece si cu toamnele blande si pline de culoare. Iarna ne-o imaginam stand undeva la caldura, cu o cafea, o ciocolata calda sau o cana de vin fiert, citind si "hibernand". Dar si iarna poate fi pur si simplu superba intr-o terasa inchisa cu sticla glisanta si cu o pergola retractabila, incalzita cu un arzator elegant pe gaz, cu un semineu electric sau cu panouri iradiante care iti ofera tot confortul de care ai nevoie.

Imagineaza-ti un tablou de Craciun intr-o asemenea terasa in care ai impodobit un brad, ai insirat ghirlande luminoase si ai asezat o masa cu gustari traditionale pe care le savurezi in timp ce stai la taclale cu familia ori prietenii, in jurul vostru ninge fara ca fulgii sa va atinga si colindele se aud pe fundal. Pare o scena desprinsa dintr-un film? Ei bine, cu Sun Leader ea poate fi o realitate chiar la tine in curte!

Fii in trend cu o terasa de care te poti bucura 12 luni pe an

Fie ca vrei o terasa independenta, fie ca ai o vila cu terasa sau o casa traditionala cu o prispa pe care doresti sa o inchizi, panourile din sticla glisanta sunt o idee minunata! Trebuie doar sa te hotarasti ce vrei, iar specialistii Sun Leader vor realiza un proiect care sa iti respecte la milimetru dorintele.

Independenta sau nu, terasa va deveni un spatiu in care te poti bucura din plin de lumina naturala fie ca vrei sa te relaxezi, fie ca lucrezi de acasa si o folosesti pe post de birou. O terasa cu pereti din sticla glisanta si cu o pergola retractabila este una pe care o poti folosi 12 luni pe an, in confort si siguranta depline, fie soare, fie nor, fie ploaie, fie vant, fie ninsoare, fie viscol.

Cum alegi pergola potrivita

Acoperisul terasei poate fi o pergola retractabila care iti asigura protectie, fiind totodata eleganta, durabila si usor de folosit si intretinut. O pergola din membrana PVC filtreaza razele UV si functioneaza perfect ca umbrar in sezonul cald; este, de asemenea, rezistenta la vant, foc si rupere, iar stratul acrilic cu care este acoperita preintampina formarea de mucegai si muschi, favorizata de umezeala.

O pergola bioclimatica, cu lamele din aluminiu, este un sistem minimalist, cu lamele care se rotesc si se retrag, asigurand si o aerisire optima a terasei, la nevoie. O astfel de pergola este ideala mai ales pentru iernile cu ninsori abundente, deoarece poate sustine fara probleme pana la 200 kg de zapada pe metru patrat.

Cum alegi geamurile glisante

Cele mai bune recomandari privind peretii din sticla ai terasei pe care doresti sa o (re) amenajezi iti vor fi facute de inginerii Sun Leader. Sistemele de inchidere cu panouri din sticla glisante pot fi manuale sau automate, cu actionare electrica, prin telecomanda.

Poti opta pentru panouri verticale, care vor glisa dreapta sanga pe sine independente, sau pentru foi de sticla orizontale amplasate in sistem tip balustrada (glisarea se face in jos, iar peretele de sticla va forma o balustrada eleganta atunci cand preferi ca terasa sa fie deschisa) sau tip trecere (foile se gliseaza in sus, iar pe sub ele se poate trece in deplina siguranta).

Indiferent de sistemul de amenajare ales pentru terasa ta, specialistii Sun Leader se vor asigura ca te vei bucura de acest spatiu elegant si modern in orice anotimp, indiferent de vremea de afara si indiferent daca lucrezi, meditezi sau organizezi petreceri cu familia ori prietenii.

Ads