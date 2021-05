Eurovision 2021: Romania nu, Moldova da. Cine e blonda sexy care s-a calificat in finala. A fost parasita de tatal copilului ei VIDEO

Cea de-a 65-a editie a concursului Eurovision are loc la Rotterdam, oras care trebuia sa o gazduiasca anul trecut. Din cauza pandemiei, evenimentul a fost amanat pentru 2021.Saptesprezece artisti au concurat joi seara reprezentand San Marino, Estonia, Cehia, Grecia, Austria, Polonia, Republica Moldova, Islanda, Serbia, Georgia, Albania, Portugalia, Bulgaria, Finlanda, Letonia, Elvetia si Danemarca.S-au calificat: Albania (Anxhela Peristeri - "Karma"), Serbia (Hurricane - "Loco Loco"), Bulgaria (Victoria - "Growing Up Is Getting Old"), Republica Moldova (Natalia Gordienko - "SUGAR"), Portugalia (The Black Mamba - "Love Is On My Side"), Islanda (Daoi og Gagnamagnio - "10 Years"), San Marino (Senhit - "Adrenalina"), Elvetia (Gjon's Tears - "Tout l'Univers"), Grecia (Stefania - "Last Dance") si Finlanda (Blind Channel - "Dark Side").Reprezentanta Moldovei, Natalia Gordienko, are 33 de ani si e la a doua sa participare la Eurovision, dupa cea din 2006.In viata privata, frumoasa cantareata a devenit mama unui baietel la finalul anului 2017, insa identitatea tatalui este un subiect interzis pentru Natalia. Presa din Moldova a scris la acea vreme ca artista a fost parasita de barbatul cu care a facut copilul, despre care se stie doar ca e un prosper om de afaceri.Trupa islandeza Daoi og Gagnamagnio a prezentat piesa "10 Years" sub forma unei inregistrari, dupa ce un membru al grupului a fost confirmat cu Covid-19 in urma cu doua zile.Cea de-a doua semifinala a editiei de anul acesta, care are loc in conditii deosebite, avand in vedere contextul sanitar - cu 3.500 de spectatori in arena Ahoy -, a fost transmisa in direct de Televiziunea Romana, membra a European Broadcasting Union, organizatoarea concursului. Eurovision 2021 si-a aflat primii finalisti marti. Astfel, Lituania (The Roop - "Discoteque"), Rusia (Manizha - "Russian Woman"), Suedia (Tusse - "Voices"), Cipru (Elena Tsagrinou - "El Diablo"), Norvegia (TIX - "Fallen Angel"), Belgia (Hooverphonic - "The Wrong Place"), Israel (Eden Alene - "Set Me Free"), Azerbaidjan (Efendi - "Mata Hari"), Ucraina (Go_A - "Shum") si Malta (Destiny - "Je Me Casse") vor concura in ultimul act al competitiei.Tuturor celor calificati li se vor alatura artistii ce reprezinta tarile care intra direct in finala concursului - "marile platitoare" si castigatoarea editiei anterioare/ gazda: Marea Britanie (James Newman - "Embers"), Franta (Barbara Pravi - "Voila"), Italia (Maneskin - "Zitti E Buoni"), Germania (Jendrik - "I Don't Feel Hate"), Spania (Blas Canto - "Voy a quedarme") si Regatul Tarilor de Jos (Jeangu Macrooy - "Birth Of A New Age").Finala va avea loc sambata si va fi transmisa de TVR 1 de la ora 22:00. Reprezentanta tarii noastre, Roxen, a cantat in prima semifinala piesa "Amnesia" si nu a reusit sa se califice in actul final al competitiei muzicale. Este a treia oara consecutiv cand Romania nu ajunge in finala concursului Eurovision.