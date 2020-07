Formula hidratarii perfecte. Cata apa trebuie sa bem in zilele caniculare, in functie de greutatea corporala

Trebuie precizat, insa, ca temperaturile comunicate de meteorologi sunt masurate in spatii adapostite, la umbra, astfel ca, sau chiar mai multe.Intr-un mijloc de transport lipsit de aer conditionat, situatia se complica si mai mult.In plus,- indicele temperatura-umezeala (ITU) ridicat-, intrucat, din pricina umiditatii crescute din aer, aceasta nu se mai evapora, lucru care ne osteneste suplimentar, pe langa temperaturile ridicate.ITU peste 80 de unitati poate face greu de suportat si maxime rezonabile, sub 35 de grade Celisus. Cand vine la brat si cu temperaturi caniculare este cu atat mai problematic si chiar riscant pentru sanatatea noastra."In primul rand, pe cat posibil,, adica intre 10 dimineata si 5-6 seara. Daca totusi nu aveti de ales,(bumbac, in),si cautati locurile umbroase., inclusiv cacao si ciocolata,-toate stimulentele psihoactive", ne sfatuieste dDeasemenea, dr. Iordache recomanda precautie maxima, in aceasta perioada, persoanelor suferinde de boli cronice., sa evite aglomeratiile, plimbarile la ore de varf, sa nu uite sa isi ia tratamentul si neaparat sa discute cu medicul de familie, sau medicul specialist, pentru ajustarea dozelor"."35 ml/kg corp. Inmultiti cu greutatea dumneavostra si veti sti cata apa trebuie sa beti. Mai mult nu e problema, mai putin sa nu fie", atrage atentia dr. Iordache., subliniaza:E foarte important sa retineti si sa respectati asta. Alcoolul deshidrateaza, sucurile acidulate contin mult zahar, care numai sanatos nu e".Bineinteles, sanatatea pielii este principala grija a dr. Leventer, astfel ca ne aminteste sa ne protejam cu creme de protectie solara, si nu doar cand mergem la plaja, la mare.. Mai ales acum, ca anul asta, cu toata izolarea, soarele ne-a vazut prea putin, pielea noastra e cu atat mai nepregatita, trebuie sa o luam usor si,. Deasemenea, nu stam la plaja in miezul zilei, intre 11 si 17, sau daca stam sa fie sub umbrele -si nu din acelea de vezi prin ele", spune dr. Leventer., riscurile de infarct si atac vascular cerebral cresc foarte mult cand temperaturile si diconfortul termic sunt ridicate.. Nu ii lasati nelimitat in soare, sau in apa - apa actioneaza ca o lupa prin care radiatia solara isi mareste puterea. Pentru ca cei mici stau ca pestisorii in mare, trebuie sa le refacem mai des stratul de crema cu protectie solara", ne-a mai sfatuit doamna dr. Leventer.sunt si ei foarte importanti. Asa cum radiatia solara ne afecteaza pielea, ne afecteaza si ochii, iar urmarile pot fi la fel de dramatice, pe termen lung.Nu uitati, desigur, oriunde mergeti, sa respectati masurile de distantare fizica, sa purtati masca in spatiile inchise sau aglomerate si sa va spalati des pe maini.Drum bun! Vacanta frumoasa!