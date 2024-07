11 femei uimitoare de care nu prea ai auzit pana acum (Galerie foto)

Obisnuim sa citim informatii despre celebritati, nestind ca, uneori, exemplele demne de urmat se afla printre oamenii de rand. Ei bine, ceea ce face exceptionala o persoana sunt realizarile sale si valorile pe care le promoveaza.

MSN s-a gandit sa acorde meritele cuvenite unor femei ale caror povesti de viata sunt de-a dreptul inspirationale. Ambitia, determinarea si inteligenta acestora te vor impresiona cu siguranta si pe tine.

Rachael Scdoris - sportiva nevazatoare in cadrul curselor de sanii trase de caini

Chiar daca este nevazatoare, Rachael Scdoris si-a dorit foarte tare sa faca sport, asa ca din 1997 a inceput sa participe la cursele de sanii trase de caini. In 2005 a concurat chiar si in Alaska, in cadrul competitiei Iditarod. Cel mai bun rezultat inregistrat de Rachael a fost in 2009, la aceeasi cursa, reusind sa termine totusi proba in conditiile in care traseul era unul foarte complicat chiar si pentru cei experimentati.

Maria Teresa Tula - militant pentru drepturile omului

In timpul razboiului civil din El Salvador, in anii '80 si '90, au avut loc multe atrocitati pe care multi au incercat sa le treaca sub tacere si uitare. Oameni disparuti fara urma, actiuni in forta ale agentilor de securitate ai guvernului, nimeni nu putea cere socoteala pentru toate acestea. Cand femeile din El Salvador au incercat sa traga un semnal de alarma si vietile lor au fost in pericol.

Ads

Maria Teresa Tula este una dintre aceste femei-lider, care au incercat sa faca lumina si sa aduca in atentia lumii intregi incalcarea drepturilor omului din regiunea El Salvador. Ea insasi rapita, torturata si condamnata la pedeapsa cu inchisoarea, Tula nu s-a oprit niciodata din demersurile ei.

Sarah Chayes - promotor al culturii si traditiilor afgane

Dupa ce a fost trimisa ca reporter corespondent in Afganistan, Sarah Chayes a fost atat de impresionata de poporul afgan, incat a decis sa ramana si sa il ajute sa-si reconstruiasca tara macinata de conflicte si violenta. In 2005, dupa ce a lucrat in cadrul guvernului local, Chayes a infiintat si fundatia Arghand, care promoveaza utilizarea culturilor locale, cum ar fi, de exemplu, rodiile folosite in produsele de infrumusetare.

Emma Aronson - primul supermodel militant impotriva anorexiei

Ads

Acum cativa ani, lumea modellingului era impanzita de manechine anorexice care ofereau un exemplu negativ adolescentelor din intreaga lume. Emma Aronson, un supermodel ceva mai plinut si fost purtator de cuvant pentru Asociatia Nationala a Tulburarilor Alimentare, a incercat sa le convinga pe tinere ca frumusetea nu sta intr-un numar cat mai mic de kilograme.

Waris Dirie - cruciada impotriva circumciziei la persoanele de sex feminin

In tari precum Somalia, ritualul circumciziei la fete este des intalnit. Desi realizata pentru a asigura puritatea pana la casatorie, procedura se face deseori in conditii improprii, ceea ce duce la dureri pentru tot restul vietii sau chiar la moarte. Waris Diries a trecut prin aceasta experienta si, dupa ce a reusit sa fuga in Anglia si sa devina un model de succes, a infintat Fundatia Waris Dirie. Dirie militeaza astazi pentru interzicerea ritualului de circumcizie.

Ads

Dr. Wangari Maathai - Laureata a Premiului Nobel pentru Pace, 2004

Prima femeie cu origini africane care a primit acest titlu, Dr. Wangari Maathai, este o puternica activista politica si pentru protectia mediului. Dupa ce a fondat Miscarea Green Belt, Maathai a convins foarte multe femei din Kenya sa sustina campania de plantare a copacilor pentru a proteja eroziunea solului. Mai mult de 20 de milioane de copaci au fost plantati in urma acestui demers, iar Maathai a fost aleasa si in parlamentul kenian in anul 2002.

Safiye Amajan - profesoara afgana

Safiye Amajan a continuat sa predea persoanelor de sex feminin chiar si dupa amenintarile talibaniilor la adresa celor care ofereau educatie femeilor din Afganistan. Amajan a facut pate din Ministerul Afacerilor Femeii, deschizand numeroase scoli si centre vocationale pentru femei. In 2006, a fost omorata de un grup care considera ca Amajan era de fapt spion american.

Ads

Zainab Salbi - "Women to Women International"

Dupa ce Zainab Salbi a trait in Irak, in timpul regimului lui Sadam Hussein, a inteles ca femeile si copiii erau cele mai folosite instrumente de razboi. Ca urmare, Salbi a infiintat in 1993 "Women to Women International". Aceasta fundatie avea scopul de a ajuta femeile care au supravietuit razboiului, oferindu-le pregatire profesionala. De la infiintare, "Women to Women International" a ajutat 55.000 de femei din tari ca Afganistan, Bosnia, Congo, Sudan sau Rwanda.

Kelly Perkins - alpinista ce a suferit un transplant de inima, activista pentru donarea de organe

Kelly Perkins era o impatimita a sporturilor montane atunci cand a aflat ca sufera de o cardiomiopatie. Pentru ca nu a dorit sa isi traiasca intreaga viata dupa niste restrictii bine stabilite, Perkins a recurs la transplantul de inima. Astfel, ea nu a renuntat la pasiunea de-o viata, alpinismul, militand astazi si pentru donarea de organe.

Ads

Perkins a devenit prima persoana din lume care, desi a suferit un transplant de inima, are in palmares mai multe varfuri montane, Kilimanjaro fiind doar un exemplu in acest sens.

Jody Williams - Fondatoarea Campaniei Internationale Impotriva Minelor de Teren si castigatoarea Premiului Nobel pentru Pace, 1997

Devenind constienta de periculozitatea minelor de teren de peste tot din lume, arme letale pe timp de pace, Williams a inceput campania internationala de interzicere a minelor de teren in 1991. Astazi, organizatia cuprinde 90 de tari, iar Williams a fost rasplatita cu premiul Nobel pentru pace in 1997. In 2004, revista Forbes a inclus-o in top 100 cele mai puternice femei din intreaga lume.

Kathy Eldon - CEO si co-fondatoarea "Creative Visions Foundation"

Kathy Eldon este editor si jurnalist in Statele Unite ale Americii. Dupa ce fiul sau de doar 22 de ani a fost condamnat la moarte in Somalia, pe cand era corespondent pentru Reuters, Kathy a decis a faca ceva in memoria acestuia. Astfel, impreuna cu fiica sa, Eldon a infiintat compania multimedia "Creative Visions Foundation". Aceasta companie ii incurajeaza pe activistii creativi, pe toti cei care folosesc modalitati creative de constientizare asupra problemelor de mediu sau a crizelor umanitare.

Ads