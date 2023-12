Meseriile celor fericiti - vezi care sunt acestea

Multe locuri de munca pot provoca o crestere a nivelului de stres la angajati, din diferite motive. Iar stresul mareste riscul de depresie, determina aparitia unor probleme de somn si creeaza multe alte dezavantaje in ceea ce priveste functionarea organismului. Insa, unele meserii pot aduce si beneficii pentru sanatate deoarece sunt generatoare de satisfactii mari sufletesti.

In plus, conform unui studiu pe termen lung, angajatii care adora munca pe care o fac traiesc mai mult.

Iata, dupa cum arata Everyday Health, cateva dintre categoriile de angajati care sunt multumiti de munca lor si, implicit, cateva dintre profesiile care te pot face mai fericit si mai sanatos.

1. Preotii

87% (cel mai mare procentaj) dintre persoanele care au ca principal rol ingrijirea si protejarea spirituala a altora - este vorba in principal de preoti, calugari - au spus ca se simt foarte satisfacute de meseria si rolul pe care le au, conform unui sondaj realizat in SUA.

2. Pompierii

Probabil multi se gandesc ca este o meserie prea periculoasa pentru a mai aduce si satisfactii, insa, potrivit aceluiasi sondaj, 80% dintre pompieri isi iubesc slujba.

Mai mult, o cercetare a ajuns la concluzia ca joburile care implica protejarea altora, cum ar fi meseria de pompier, sunt legate de un risc foarte mic de depresie. Sa-i ajuti pe altii tinde sa fie un stimulent semnificativ pentru sanatatea emotionala.

3. Psihologii

Conform unui studiu publicat recent, partea care tine de remuneratie in ceea ce priveste meseria de psiholog este dezamagitoare. Insa, o astfel de profesie este corelata cu rate mici de depresie si ofera mari satisfactii sufletesti.

Dupa cum arata o alta cercetare, riscul unui angajat cu norma intreaga de a avea simptome de depresie este in medie de 7%, dar psihologii au un risc de doar 4,4%. 67% dintre psihologii intervievati au spus ca au o cariera foarte multumitoare.

4. Cadrele didactice

Aproximativ 70% dintre profesori si dintre toti cei care se ocupa de educatia copiilor spun ca au cariere foarte satisfacatoare. Insa, o astfel de meserie nu poate fi facuta de oricine deoarece este destul de solicitanta, in ciuda sentimentelor de multumire pe care le genereaza.

In plus, riscul de depresie este mai mare decat media, un factor fiind si salariile destul de mici.

5. Medicii

Potrivit sondajului mentionat, 79% dintre medici afirma ca au o meserie satisfacatoare. Insa, desi recompensele emotionale si chiar si cele materiale sunt destul de mari, riscul de depresie este de asemenea peste medie, si asta deoarece un medic poate trece si prin situatii grele, in care nu poate ajuta sau salva un pacient.

6. Instalatorii

Cei care sunt instalatori sau au alte meserii care presupun intretinerea si repararea unor obiecte din locuinte nu au salarii foarte mari, dar 73% dintre ei spun ca au un loc de munca placut si, in plus, au un risc mic de depresie.

7. Cei care au afaceri proprii

In cazul acestora, motivul pentru care se numara printre cei cu meserii fericite este simplu: angajatul este, totodata, si sef. Aceste persoane au o cariera in care sunt libere sa faca ce alegeri vor, sa ia deciziile dorite, au o siguranta mai mare a jobului si au parte de o probabilitate mai mare de a castiga bani mai multi.

Conform sondajului, 87% dintre cei care au o afacere proprie spun ca au jobul ideal.

8. Meserii in aer liber

Dupa cum arata un sondaj Gallup, 82% dintre persoanele care lucreaza in ferme, in domenii legate de paduri sau pescuit spun ca slujba lor este ideala pentru ele. Iar riscul de depresie este de 5,9% spre deosebire de 7%, cat este in medie la ceilalti.

9. Artistii si scriitorii

Potrivit mai multor cercetari, persoanele care au talent intr-un domeniu anume si pot crea ceva valoros pot face astfel minuni in ceea ce priveste sanatatea lor emotionala.

74% dintre scriitori, 67% dintre sculptori si 67% dintre pictori spun ca sunt foarte multumiti de slujbele lor. Libertatea de exprimare in diferite moduri poate fi o mare eliberare emotionala si se pot face si bani din asta.

10. Inginerii si arhitectii

Si acestia isi pun in valoare talentul creativ si au si un risc redus de depresie.

