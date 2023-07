Frumusete, ingrijire sau mit?

Cat din ceea ce se spune este mit si cat adevar? Sa fie oare adevarat ca femeile care stau picior peste picior ori cu picioarele incrucisate vor suferi de varice?

Sau ca poti scapa de celulita? Sau ca berea iti face parul mai des? Sau ca daca smulgi un fir carunt de par altele 10 vor creste in loc?

Toate sunt mituri de cand lumea, fiind atat de inradacinate in mentalitatea colectiva incat putini si-au pus problema de a verifica veridicitatea lor. Realsimple.comle-a luat la puricat pe cele mai comune dintre ele, pentru ca tu sa nu traiesti in nestiinta si sa faci alegerile in mod argumentat.

Mit: Daca iti tii picioarele incrucisate vei face varice

Nici statul pe scaun, nici macar incrucisarea picioarelor nu vor avea drept rezultat varicele. In schimb statul in picioare vreme indelungata poate avea acest rezultat.

Vene pronuntate si chiar varice au, in general, cei care au o predispozitie genetica catre asa ceva sau au un job care le impune sa stea mult in picioare, explica Kevin Pinski, dermatolog in Chicago.

Statul in picioare face ca sistemul vascular sa munceasca "peste program" pentru a pompa sangele din picioare catre inima.

Si in timpul sarcinii femeile se pot alege cu varice, pentru ca exista o presiune in plus asupra sistemului circulator. Chiar si loviturile pot duce la aparitia varicelor.

Mit: Poti scapa de celulita

Daca ar fi atat de simplu... Din pacate, nimic nu poate fi facut pentru a indeparta permanent celulita, nici macar liposuctia nu poate face asta. Si, tot din pacate, nici nu trebuie sa fii gras pentru a avea celulita.

Poti reduce, insa, temporar aspectul de coaja de portocala al pielii cu ajutorul cremelor ce contin cafeina. Chiar si o crema "comuna" poate hidrata si imbunatati aspectul pielii, facand celulita mai putin vizibila.

De asemenea, cremele autobronzante ascund destul de bine celulita, pentru ca bronzul camufleaza, dupa cum explica Elizabeth Tanzi, dermatolog in Washington D.C.

Mit: Daca te razi in loc sa te epilezi, parul va creste mai negru si mai viguros

Nimic mai fals. In realitate, firul de par creste exact la fel; are aceeasi culoare si aceeasi grosime, explica Heather Woolery-Lloyd, dermatolog din Miami.

Singura diferenta este ca, la epilare, si vorbim de un proces indelungat, care se poate intinde pe durata a 20 de ani, pielea sufera, foliculii distrugandu-se in timp, asa explicandu-se "rarirea" lui.

Mit: Poti sa-ti micsorezi porii fetei

Este imposibil sa schimbi dimensiunea porilor, dar ii poti face sa arate mai mici folosindu-te de una din mastile bunicii, cea cu albus de ou.

Aceasta va da, intr-adevar, iluzia unor pori mai mici, dar efectul este doar temporar, explica Elizabeth McBurney, profesor de dermatologie la Tulane University School of Medicine, in New Orleans.

Mit: Frecatul la ochi are ca efect ridurile

E drept ca n-o sa faci riduri doar pentru ca te freci la ochi cand esti obosita. Insa aceasta miscare facuta in mod repetitiv, la fel ca si zambetul sau momentele in care te incrunti, va "rupe" colagenul, lasand loc ridurilor, in timp.

Asa ca ce-ti spunea bunicul cand erai mica "Continua sa te strambi si vei ramane asa" are adevarul ei.

Mit: Pieptanatul in exces va face parul sa luceasca

De fapt, pieptanatul in exces nu face deloc bine, ca orice lucru in exces, explica un specialist in ingrijirea parului, Christopher Mackin, urmarea fiind ca parul se va rupe.

Daca, insa, il vei peria delicat, il vei face sa luceasca pentru ca uleiurile naturale de pe scalp vor fi raspandite de-a lungul firului de par, in mod uniform, aplatizand cuticulele si ajutand parul sa reflecte mai multa lumina.

In plus, perierea usoara va indeparta impuritatile si va stimula circulatia sangvina de la nivelul scalpului, ceea ce va face ca firul de par sa fie bine hranit si sanatos.

Mit: Dormitul pe spate sau pe o perna din satin va tine ridurile departe

E vorba de o exagerare care ascunde in spate si un sambure de adevar. Odata ce trec anii, colagenul si fibrele ce dau elasticitatea pielii se rup. Asa ca atunci cand dormi pe o parte in mod repetat, stalcind un obraz e perna, noapte de noapte, cresc sansele ca stratul de colagen sa se rupa. Diferentele intre un obraz sau altul vor exista in timp, chiar daca vor fi subtile.

De aceea, este, intr-adevar, indicat sa dormi pe spate. Va conta, pentru tenul tau, mai putin insa decat crema cu protectie solara de fiecare zi. Cat despre perna de satin, aceasta conteaza cel mai putin dintre toate.

Mit: Limpezeste-ti parul cu bere pentru a-l face mai des

Berea, folosita la final, pentru a-ti clati parul, nu-l va face sa cresca mai des, ci ii va da un aspect mai voluminos. Berea ii mareaste circumferinta, explica Philip Berkovitz, fondatorul unei companii producatoare de produse comsetice.

Mit: Nu smulge un fir de par alb; alte 10 vor creste in loc!

Asa ceva nu este posibil, explica acelasi Berkovitz. Dar pentru a scapa de firele de par alb in niciun caz aceasta nu este cea mai buna metoda. Tot vopsitul ramane unica alternativa.

Mit: Parul creste mai repede vara decat iarna

Chiar daca studiile au aratat ca barba barbatilor creste, intr-adevar mai repede vara, nu exista niciun indiciu pentru care si parul ce formeaza podoaba capilara ar functiona dupa acelasi principiu, asta chiar daca unele femei se jura ca au observat acest fenimen.

In realitate, singura perioada in care parul intr-adevar creste mai repede este sarcina, si asta din cauza excesului de hormoni.

Mit: Daca bei apa nu vei avea pielea uscata

Ceea ce tine pielea hidratata si moale nu este apa, ci uleiurile. Bineinteles ca apa va ajuta organele sa functioneze in mod corespunzator, iar lipsa ei te poate face sa arati palida. Dar pielea ta poate sa fie uscata chiar daca consumi 8 pahare de apa zilnic.