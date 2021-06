Lifting facial non-invaziv, alternativa interventiei chirurgicale

Cum obtii intinerirea permanenta a fetei fara pierderea expresivitatii?

Intinerirea fetei prin construirea volumului si regenerarea pielii

Facelift fara interventie chirurgicala, fara repaos si durere

Dupa tratamentul cu injectii cu acid hialuronic

In timpul lifting-ului facial cu acid hialuronic (asa-numitul lifting lichid), cel pe care Skinmed Clinic, Centrul de Excelenta Dermatologie Bucuresti ti-l propune ca alternativa sigura pentru liftingul chirurgical, obrajii supti sunt umpluti cu acid hialuronic si ridicati. In plus, tamplele scufundate, marginile cazute ale maxilarului sau barbia cazuta (barbia vrajitoarei) pot fi reumplute si remodelate. Intreaga fata este remodelata din nou printr-un tratament extins tintit, cu acid hialuronic, iar contururile faciale, specifice tineretii, sunt restabilite.Printr-un facelift fara interventie chirurgicala. "Spre deosebire de liftingul chirurgical, cu liftingul lichid cu acid hialuronic, va pastrati toate expresiile faciale. Cu Liquid Lift, ridurile se reduc si se inmoaie in mod natural. Faceliftul cu risc extrem de scazut cu acid hialuronic va ofera o intinerire holistica a fetei", precizeaza Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie in cadrul Skinmed Clinic, Centrul de Excelenta Dermatologie Bucuresti.Sunt necesare mai multe tratamente pentru a obtine un rezultat optim al liftingului facial. Chiar si un lifting facial fara interventie chirurgicala ar trebui configurat cu atentie. Dupa primul tratament de lifting facial cu acid hialuronic, trebuie efectuate 2-3 tratamente suplimentare cu acid hialuronic la intervale de 2-6 saptamani. Ulterior, o reimprospatare cu acid hialuronic poate avea loc la interval de 1 - 2 ani, dupa cum este necesar."Faptul ca acidul hialuronic se descompune in mod natural inseamna ca ceva trebuie corectat sau tratat din nou cu acid hialuronic la intervale mai lungi, dar fata nu va mai cadea asa cum a facut-o inainte de tratamentul cu acid hialuronic. Astfel, ridicarea fetei cu acid hialuronic ajuta la permanentizarea rezultatelor.", adauga Dr. Amalia Anghel.Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie in cadrul clinicii Skinmed, Centrul de Excelenta Dermatologie Bucuresti: "Pe langa cresterea volumului obrajilor cu acid hialuronic si ridicarea obrajilor cazuti / scufundati, precum si reajustarea barbiei cu acid hialuronic, acord o importanta deosebita intineririi pielii imbatranite si regenerarii acesteia pe cat posibil. Deoarece obrajii ridicati au nevoie si de o piele ferma, tonifiata, pentru a arata holistic mai tanara. Pielea imbatranita este slabita, uscata, are multe riduri mici, deoarece nu mai poate retine umezeala. Prin injectarea acidului hialuronic, pielea poate retine din nou umezeala, iar interactiunea cu colagenul si elastina confera pielii mai multa elasticitate.Introducerea speciala a acidului hialuronic cu canula tocita pe o suprafata mai mare in stratul de piele corect poate reactiva reinnoirea celulara, asa-numita sinteza de colagen a pielii.In primele cateva saptamani dupa tratament, rezultatul reimprospatarii si strangerii pielii se imbunatateste si mai mult, deoarece acidul hialuronic introdus "leaga" din ce in ce mai multa apa. Astfel, pielea dvs. se poate regenera cu tratamente cu acid hialuronic si poate arata tanara si proaspata pentru o lunga perioada de timp."Tratamentul ridurilor si liftingul facial cu acid hialuronic prezinta un risc extrem de scazut in ceea ce priveste posibilele efecte secundare.Introdus cu un ac special (acul PIX'L), cu o canula mai exact, acidul hialuronic se instaleaza in stratul corespunzator, fara durere.Aceasta canula minim invaziva separa fibrele tesutului in timpul unui lifting facial, in loc sa le strapunga ca acul conventional ascutit. Acul Pix'L are un varf rotunjit si astfel aluneca usor de-a lungul conexiunilor din fibra naturala. Vasele de sange si alte structuri sensibile sunt astfel deplasate si nu perforate. Acest lucru minimizeaza durerea unui tratament de lifting facial fara interventie chirurgicala, iar riscul de efecte secundare din injectii, cum ar fi umflaturi si vanatai, este extrem de redus.Flexibilitatea canulelor permite, de asemenea, o ghidare foarte precisa, astfel incat pot fi obtinute rezultate optime. Cu aceasta procedura revolutionara, majoritatea pacientilor se simte "in standarde" din nou la scurt timp dupa tratament.Unele reactii generale legate de injectie (efecte secundare), cum ar fi roseata usoara, umflaturi, sensibilitate si / sau mancarime pot aparea in zona de tratament dupa tratamentul umplerii ridurilor cu acid hialuronic. Aceste efecte secundare sunt, in general, descrise ca usoare pana la moderate si, de obicei, dispar de la sine la una sau doua zile dupa injectarea ridurilor.Desigur, exista intotdeauna riscul unei vanatai (hematom) atunci cand se injecteaza acid hialuronic, deoarece procedura minim invaziva cu un ac poate rani intotdeauna un vas mic. Cu toate acestea, atunci cand se trateaza cu canula speciala, riscul de hematom este extrem de scazut.La ce ar trebui sa aveti grija dupa procedura?Dr. Amalia Anghel: "Aproximativ 6 ore dupa injectarea ridurilor, nu trebuie sa atingeti in mod inutil zonele tratate ale fetei. Ulterior, este posibil un machiaj usor, dar si o spalare usoara cu sapun, fara probleme. Pana cand inrosirea initiala a pielii si umflarea cauzata de tratamentul ridurilor cu acid hialuronic s-au calmat, ar trebui sa evitati caldura extrema, cum ar fi solarul, plajele si sauna sau frigul extrem.Impingerea independenta sau verificarea acidului hialuronic injectat trebuie evitata. Chiar si la scurt timp dupa tratamentul ridurilor, o presiune inutila asupra zonelor injectate poate duce la un hematom sau chiar la o inflamatie cauzata de pacientul insusi".