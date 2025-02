Mituri si realitati despre sarmul feminin

Nu exista o frumusete standard si nici nu poate sa existe. Dimpotriva, documentele picturale de care dispune istoria ne spun ca atractia feminina s-a schimbat de la o epoca la alta. S-ar parea ca, in antichitatea egipteana sau greaca, un singur criteriu merita luat in seama: tineretea.

In epoca renasterii, modelul de frumusete era femeia cu fata palida, supla si diafana, ca in "Primavara" lui Boticelli. In timpul barocului, era atragatoare femeia robusta, atletica, asemeni modelelor lui Rubens ("rapirea fiicelor lui Leucip"), arata Infoniac.

Pe vremea romantismului, dar si a realismului din secolul al XIX-lea, era atragatoare femeia grasuta, bine hranita, cu miscari lenese, provenita din clasa instarita.

Moda prin care femeia isi impune un sever regim de slabire a aparut dupa ultimul razboi si se pare ca inca nu s-a terminat. Femeile tin la silueta, barbatii le-o apreciaza si ar fi cu totii la unison, daca n-ar exista un stravechi proverb: "de gustibus non disputandum".

Nu ma abtin sa nu redau si varianta romaneasca, parca mai frumoasa decat cea clasica: "nu-i frumos ce-i frumos, ci-i frumos ce-mi place mie".

Varianta asta spune totul despre frumusete si anume ca esti frumoasa, daca i-ai placut celui caruia ai vrut sa-i placi. Este adevarul cel mai adevarat. Cine nu crede in adevar, n-are decat sa creada in mituri.

Primul mit: sunt preferate blondele

Ideea este generalizata, multe brunete se fac blonde, dar parerile sunt controversate. Ba chiar, cercetarile specialistilor sustin ca majoritatea barbatilor se concentreaza pe figuri brunete. Femeile insa sunt convinse ca tot blonde le sta mai bine. Trebuie insa retinut ca ele prefera aceasta postura, nu barbatii.

Alt mit: este "ucigatoare" femeia inalta si cu picioare lungi

Sa fim seriosi: orice barbat isi doreste o pereche, cam pe masura lui. Sunt dorite tot atatea femei inalte, cati barbati inalti intalnesc ele in lume. Mai rar, un barbat de talie mijlocie poate fi atras de o saritoare la inaltime. Saritoarea si lunganul sunt o pereche perfecta, daca se gasesc unul pe altul. Pentru ca se gasesc, nu pentru ca ar fi ea "ucigatoare".

Al treilea mit: unghiile lungi au un efect trasnet

Unghiile lungi dau semn de fandoseala, o incanta pe purtatoarea lor, au efect placut intre prietene, dar, sub aspectul feminitatii, sunt anti-estetice. Sa fim intelsi: una sunt unghiile neobisnuit de lungi si alta sunt cele ingrijite, cu o manichiura corecta. Cu atat mai rau, mainile neingrijite, inclusiv unghiile, dauneaza feminitatii.

Inca un mit: tinuta stridenta atrage ca un magnet

Tinuta stridenta este, da fapt, facuta ca s-o mascheze pe cea naturala. O rochie-steag poate atrage atentia, dar nu trezeste afectiunea. Cam acelasi lucru se poate spune si despre excesul de fard. De fapt, despre orice fel de exces.

Mitul al cincilea: rolul ochilor n-are egal

Aici, nu este vorba de un mit, ci de o realitate. Realitatea insa devine mit, daca sprancenele au fost smulse si redesenate, genele prelungite, pleoapele fardate exagerat.

Ochii pot constitui cel mai atractiv punct al infatisarii, cu o conditie: ingrijirea lor sa fi fost facuta pentru a pune in valoare calitatile date de natura, nu pentru a le inlocui cu altele, din laborator.

Al saselea mit: o coafura "savanta"

Moda coafurilor "savante" a disparut cam acum un secol. Doamnele moderne de astazi prefera un par natural, bine ingrijt. Exceptie fac unele doamne care spera ca o coafura complicata le poate face distinse si intinerite. Greseala: nu numai ca nu le intinereste, dar le face si retro.

Mitul numarul sapte: cu cat mai bronzata, cu atat mai frumoasa

Fata bronzata n-a avut cautare todeauna. Dimpotriva timp de secole, atractia a fost pielea alba. Fata bronzata a inceput sa atraga odata cu mersul la plaja, ca mod de viata mondena: acum vreun secol.

Tot de atunci, aspectul bronzat aminteste de soare si plaja, face conotatii cu marea, cu nisipul si cu costumul de baie induce ideea de vacanta si de "far niente". Nu este neaparat motiv de succes, dar este motiv sa te simti bine.

Pana aici toate bune. Dar excesul de plaja, susper-bronzatul cu orice pret nu infrumuseteaza, ba chiar confera epidermei un aspect imbatranit. Pana la urma, nu se stie daca excesul de soare infrumuseteaza, dar este cert ca imbatraneste.

