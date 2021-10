Produsele Mounir cuceresc piata de beauty din Romania

Mounir, brandul de produse profesionale pentru colorarea și intretinerea parului se distribuie de acum si la noi in tara. Gama de produse garanteaza obtinerea unor culori vibrante precum și refacerea parului pentru ca podoaba capilara sa straluceasca de sanatate si frumusete!

Dupa ce a cucerit online-ul cu schimbarile de look pe care le-a realizat, avand aproape 7 milioane de abonati pe contul de Instagram, dorinta celebrului hairstylist Mounir este sa ofere instrumentele de culoare de care au nevoie stilistii pentru a obtine transformarile dorite. “Timp de multi ani, a trebuit sa sap adanc pentru a gasi modalitati de a crea nuantele pe care le doream, cu ceea ce era disponibil pe piață. M-am trezit în căutarea gamei perfecte de culori, care să refacă părul, să creeze luciu și să aducă transformările pe care le aveam în minte. Întrucât nu am putut găsi un brand care să ofere toate acestea, s-a născut revoluția noastră de culori! Sunt încântat să o împărtășesc cu voi și sper că vă va plăcea la fel de mult cât ne place echipei mele și mie”, a marturist Mounir despre brandul de produse profesionale ce ii poarta numele si care a ajuns acum si in tara noastra.

Intreaga gama de produse Mounir a fost supusa multor teste pana a fost introdusa pe piata. “Drumul meu către finalizarea gamei de culori a durat ani de zile și sunt cum nu se poate mai mulțumit de rezultatul final. Culoarea se dispersează egal, acoperă firele albe de par, are un miros plăcut și, un aspect esențial, hrănește părul, conferindu-i un luciu extraordinar. Această gamă este instrumentul perfect pentru orice coafor, străduindu-se să le acorde clienților transformarea la care au visat”, a mai spus Mounir despre produsele care ii poarta numele.

Academia Mounir este de acum prezenta si in Romania

Tehnicile de balayage create de celebrul hair stylist Mounir sunt recunoscute si apreciate la nivel mondial. Acestea vin in ajutorul oricarui profesionist care isi doreste sa se dezvolte si sa ajunga sa se bucure de rezultate impecabile.