Sparge monotonia toamnei imbracandu-te in grena (Galerie foto)

De multe ori, inainte de a merge la cumparaturi, femeile consulta revistele de moda pentru a fi puse la curent cu ceea ce se mai poarta. Acum, la moda se pare ca sunt culorile puternice, iar grena se numara printre ele.

Daily Mail iti propune cateva articole de vestimentatie si accesorii care te vor face sa fii in centrul atentiei oriunde ai merge. In plus, grena, o culoare tare, va mai sterge din monotonia acestor zile, dandu-ti si o senzatie de putere, de incredere in propria persoana.

Daca te pregatesti sa mergi la o petrecere, poti paria pe o rochie precum cea de mai jos. In mod sigur vei fi remarcata de toti cei prezenti.

Pentru o zi la locul de munca poti asorta o camasa in aceasta nuanta cu o pereche de pantaloni negri...

.... si cu o geanta in acelasi ton precum camasa.

Daca corpul iti permite, poti indrazni mai mult.

Nu este nevoie sa exagerezi atunci cand alegi o culoare, o singura piesa de vestimentatie intr-o nuanta tare te poate face sa iti atingi scopul de a avea o imagine perfecta.

Acelasi principiu se aplica si in cazul bijuteriilor.

O curea aleasa cu atentie poate schimba cu totul o tinuta banala, transformand-o intr-una iesita din comun.