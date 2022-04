Cum sa porti sandalele elegante si la o tinuta sport

Tinutele sport revin in preferintele multor doamne si domnisoare ce isi doresc nespus sa aiba parte de confort, indiferent ca merg la shopping, la mall, la serviciu, la un concert sau la o intalnire cu prieteni dragi, dar fara sa renunte la lookul chic si plin de stil, pe care-l urmareste, de fapt, orice fashionista.

Multe reprezentante ale sexului frumos considerau, pe vremuri, ca hainele sport aduc un minus de feminitate si nu isi inchipuiau ca ar putea purta altceva decat pantaloni si adidasi.

Se pare, insa, ca nu este nevoie sa imbrace doar aceasta piesa vestimentara, deoarece exista o multime de solutii inedite pentru a alcatui un astfel de outfit.

Alte femei nu-si puteau inchipui ca ar fi putut asorta o pereche de sandale elegante de la reverse.ro unui hanorac sau unor pantaloni scurti, insa acest lucru arata foarte modern.

Iata cateva idei interesante, pe care le-ai putea pune in practica:

- O rochie lunga poate deveni o piesa centrala intr-un outfit sport, cu putina imaginatie. Daca vrei sa incerci o astfel de idee, cauta in garderoba ta niste tenisi albi, o sapca si un rucsac si vei obtine un look sportiv relaxat, feminin si confortabil pentru tot restul zilei. Completeaza totul cu o esarfa si o pereche de ochelari de soare. Te-ai gandit vreodata sa introduci sandalele intr-o tinuta sport? Uite ce-ar putea rezulta!

- Hanoracul stramt sau larg poate fi asociat foarte bine unei fuste mini sau midi. Exista modele sport la moda, ideale pentru orice femeie, indiferent de varsta sau silueta. O pereche de sandale elegante ar putea sa completeze intregul outfit cu care te-ai putea imbraca la un concert, de exemplu;

- Jeansii drepti, boyfriend sau skinny reprezinta o alta piesa vestimentara potrivita unei persoane care vrea sa adopte un stil casual si confortabil, dar sa ramana in zona sport.

Daca vrei sa obtii acest look, combina jeansii cu sandale cu toc inalt, cu o geaca de blugi sau cu un hanorac cu fermoar. Nu uita de esarfa, de geanta crossover, de asocierea de culori si de texturi;

- O alta idee de tinuta sport poate fi compusa din colanti, sandale elegante, hanorac de firma sau un pulover calduros oversize. Poti sa te imbraci in acest fel cand mergi la serviciu sau la o intalnire in oras cu iubitul;

- Pantalonii scurti sunt, de regula, purtati cu tenisi sau adidasi, dar fetele ar putea sa incalte sandalele, pentru a crea o imagine feminina, eleganta, chic. O camasa alba, cu volane sau cu dantela se potriveste perfect cu ei, iar ca accesorii, te poti gandi la sapca, geanta cu lant, ochelari cu rame argintii;

- Salopetele sport, cu dungi pe fiecare parte, au devenit tot mai cautate de toate femeile, deoarece ofera un look sexy de netagaduit. Ele pot fi purtate cu tenisi, adidasi sau sandale elegante, in functie de locul in care vor merge. Multe vedete din Romania sau de peste ocean prefera sa le combine cu sapca, ghiozdan si ochelari de soare cu un design indraznet.

In concluzie, cine vrea sa arate senzational, dar sa nu renunte la confortul hainelor sport, poate oricand sa puna in practica aceste idei versatile si confortabile si sa se bucure pe toata durata zilei de o senzatie de relaxare pe care nu ar putea sa o incerce altfel.

