10 greseli pe care proaspetii parinti trebuie sa le evite

Toti parintii fac greseli. Nimeni nu e perfect, mai ales tinerii parinti.

Chiar daca exista obiectii, in cazul in care fiecare se gandeste la proprii parinti, apar cel putin mici nemultumiri. Si chiar daca parintii se descurca in noul rol, copiii tot nemultumiti sunt.

Totusi, cam aceleasi greseli se repeta. De aceea, topul celor mai intalnite greseli ale proaspetilor parinti te poate tine departe de o criza de nervi.

Prima greseala: Te panichezi din orice si mai tot timpul.

"Majoriatatea parintilor se ingrijoreaza cand vad ca bebelusul expectoreaza, vomita sau la orice altceva face micutul. Acesta amplifica zilnic aceasta anxietate.", explica psihoanalistul new-yorkez Leon Hoffman.

Parintii nu se bucura din plin de primul an din viata copilului exagerand manifestarile nou-nascutului. "Mananca destul sau prea putin? Plange prea mult?", sunt intrebari la zi.

"Aceasta ingrijorare ii impiedica sa fie spontani si sa se bucure de primul an de viata al micutului, Bebelusii sunt mai plini de viata decat ne asteptam", a adaugat psihoanalistul

Cea de-a doua greseala: Nu lasati bebelusul sa planga.

"Noi credem ca a fi parinti insemana sa ne asiguram mereu ca micutul nu plange, deaorece asociem plansul cu faptul ca facem ceva gresit si trebuie sa reparam lucrurile", spune pediatrul Jennifer Walker.

"Bebelusi sunt facuti sa planga, chiar daca au fost hraniti si li s-a schimbat scutecul", a adaugat Walker.

Daca micutul nu se linisteste timp de o ora si plansul este asociat cu febra, agitatie si voma, atunci este momentul sa sunati pediatrul.

Ads

Greseala 3: Trezitul bebelusului pentru a-l alapta .

Este benefic pentru copii si pentru mamele lor sa doarma noaptea.

Greseala 4: Confundati scuipatul cu voma.

Gresela 5 : Confundati transpiratia cu febra.

Gresela 6: Nu instalati caruciorul corespunzator .

Gresela 7: Neglijati igiena orala

"Multi parinti nu se gandesc la dantura sau la igiena orala a copilului pana nu este prea tarziu", spune dentistul Saul Pressner.

Greseala 8: Va neglijati casnicia.

" In timp ce va concentrati prea mult asupra bebelusului, trebuie sa mentineti senzatia de cuplu", spune psihologul John C. Friel.

Gresela 9: Va certati prea mult in fata micutului.

Greseala 10 : Nu verificati sfaturile in legatura cu ingrijirea copilului.

Ads