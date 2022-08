100 de lucruri pe care le faci o data in viata

Nu toate dorintele fiecaruia se pot indeplini, dar exista cateva lucruri pe care un om nu le poate face decat o singura data in viata. Fie din ratiuni materiale, de moralitate sau afective, aceste dorinte pot ramane neindeplinite.

The Independent.co.uk a alcatuit o lista a 100 de lucruri pe care le poti trai doar o data in viata. Amploarea lor sau resursele materiale necesare pentru a ajunge la ele impiedica adesea realizarea lor.

Iubitorii de masini de cursa isi pot dori macar pentru o editie sa fie prezenti la Dakar, in Senegal. Acolo ii pot intampina pe soferii faimosului raliu, dupa ce au parcurs peste 9000 de km cu motocicletele, automobilele si camioanele lor.

Pentru cele mai excentrice persoane, festivalul marijuanei de la Amsterdam este cu siguranta o experienta traita o singura data in viata.

Festivalul sculpturilor de gheata din Japonia sau cel al catapultarii dovlecilor din America pot fi adevarate tentatii pentru petrecerea unei vacante unice.

Creatiile vestimentare celebre se afla si ele pe lista lucrurilor care trebuie bifate. Doamnele isi doresc cu siguranta sa imbrace cate o creatie a unui designer celebru, in care sa straluceasca precum modelele de pe podium.

Sarbatoarea religioasa a evreilor, Yom Kippur, este si ea o experienta unica pentru populatia celorlalte popoare. In ziua de Yom Kippur, evreii nu au voie sa manance, sa bea lichide, sa faca baie, sa intretina relatii sexuale sau sa poarte pantofi de piele.

Campionatul mondial de scufundari in mlastina din Anglia, concursul national de urlete din Carolina sau competitia saniilor trase de caini din Alaska sunt si ele evenimente la care multi oameni doresc sa ajunga macar o singura data.

Festivalul de film de la Cannes, Bienala Venetiana sau cerenomia decernarii Premiului Nobel sunt evenimentele la care iubitorii de cultura doresc sa ajunga.

Revelionul la Rio de Janeiro, festivalul Focului din Scotia, targul indienilor Navajo, campionatul de ski extrem din America sunt experiente unice.

Gurmanzii pot participa la festivalul vegetarian din Thailanda. Pentru cei care sunt interesati de obiceiurile altor popoare, mersul pe carbuni incisi, un eveniment traditional grecesc, poate fi o adevarata provocare.

Cate persoane nu viseaza sa ajunga macar o data la celebra cursa de tauri din Pamplona, campionatul international de natatie cu barci dragon din Hong Kong sau sarbatoarea muzicii tribale africane?

Celebrul festival al berii din Germania sau cursa barcilor realizate din cutii de bere din Statele Unite sunt tentatii unice ale bautorilor de bere.

Fiecare om viseaza la o experienta unica in viata. Tocmai de aceea, momentul nu trebuie amanat. Evenimentele si locurile in care fiecare doreste sa ajunga nu sunt deloc putine, avem nevoie doar de curaj si determinare pentru a implini acel unic lucru pe care ni-l dorim o data in viata.

