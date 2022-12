Cariera sau familie? Impaca-te cu gandul ca nu le poti avea pe toate

Femeile din ziua de azi intra in fiecare dimineata intr-o cursa nebuna, in intrecerea dintre provocarile profesionale, proiectele personale si grija pentru familie.

Cum sa le impace pe toate? Cum sa mentina fragilul echilibru din viata lor?

Revista Ladies Who Launch a facut recent o ancheta printre sute de femei de succes, iar concluzia la care s-a ajuns a fost aceea ca balanta perfecta dintre viata personala si cea profesionala este un mit !

Femeile vor sa fie si impacate sufleteste, si recunoscute pentru competentele profesionale, si mame apreciate, dar si fiinte care au nevoie de rasfat si deconectare.

Publicatia le da doamnelor si domnisoarelor cateva sfaturi, pentru a intra intr-o stare de bine si de motivare:

Stai linistita, pentru ca nu le poti avea pe toate. In orice caz, fii sigura ca nu le poti avea pe toate o data, ci doar pe rand.

E adevarat ca cei mai importanti sunt copiii, dar nu trebuie sa iti neglijezi sotul. Intelege ca atentia ta nu le poate fi acordata in acelasi timp, in mod egal, si nu te simti vinovata in ziua in care vrei sa iti rasfeti mai mult sotul.

Daca iei decizia sa lucrezi mai putin ca sa stai mai mult cu cei mici, atunci nu te invinovati zi de zi ca ti-ai abandonat cariera, pentru ca ai cantarit o data ce este important pentru tine si ai luat cea mai potrivita decizie.

De asemenea, asa cum i-ai promis partenerului tau sa il iubesti si sa ii fii aproape, tot asa ii esti datoare si propriului tau trup, sa ai grija de el. Nu iti neglija sanatatea, ocupa-te de starea ta de bine !

Nu deveni complexata, din cauza carierelor pe care le au alte femei, pentru ca nicio viata nu seamana cu alta, asa cum nicio femeie nu seamana cu alta. Tine-te de promisiunile pe care ti le faci tu singura si, in cazul in care te hotarasti sa mergi saptamanal la sala de gimnastica, nu te rezgandi.

Fii activa in grupul tau de prietene, nu fi o straina in comunitatea ta. De cate ori cineva are nevoie de o recomandare la un avocat bun si tu stii un specialist, ajuta! Cand cineva intreaba de un medic, recomanda-l pe al tau ! Cand vrea un sfat sau o reteta pentru copii, nu sta pe ganduri !

Implicarea iti da o stare de bine, asa iti ajuti semenii si, la randul tau, stii ca poti conta pe ajutorul prietenilor tale, la nevoie!

