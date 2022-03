Ce este mit si ce este adevar in legatura cu sarcina ta?

Atunci cand o femeie afla ca este insarcinata, fara sa vrea se gandeste si la vechile povesti aflate de la mame si bunici. In perioada sarcinii, o femeie este supusa unor emotii foarte mari si primeste foarte multe informatii confuze.

Din moment ce incepe sa se observe sarcina, toata lumea isi da cu parerea, de la sexul copilului pana la ziua in care se va naste. Problema este ca o femeie insarcinata ajunge intr-un moment in care nu mai stie ce sa creada si ce sa nu.

Citeste in continuare cateva mituri comune despre sarcina.

Pana de curand, o femeie insarcinata avea o scuza: putea sa uite si totul sa puna pe seama sarcinii. Potrivit unui studiu recent insa, s-a dovedit ca faptul ca o femeie este uituca nu se datoreaza fatului, aminteste Times Online.

Dupa ce modelul Gisele Bundchen a nascut in apa si s-a declarat multumita si a povestit ca nu a avut dureri, multe femei au inceput sa creada ca au gasit solutia nasterii fara probleme. Nu exista insa dovezi clare ca nasterea in apa este mai putin dureroasa.

Sfaturi de urmat pentru ca sarcina ta sa evolueze perfect

Pentru multe femei, a nu avea grija de radacinile parului timp de noua luni suna de-a dreptul infricosator. Temerile acestea provin de la cateva studii care au demonstrat ca substantele chimice penetreaza scalpul, marind usor riscul unui avort spontan. Cu toate acestea, nu exista o dovada clara a faptului ca vopseaua de par ii face rau fatului.

A face sex in timpul sarcinii dauneaza bebelusului? Unii medici recomanda sa nu se faca sex in al treilea trimestru pentru unele femei ce au avut probleme, precum o nastere prematura, sangerari vaginale sau in cazul femeilor in care placenta acopera colul uterin, insa in cele mai multe cazuri sexul nu dauneaza fatului.

Greturile de dimineata demonstreaza ca fatul este sanatos? Nu. Greturile de dimineata nu au nimic de-a face cu sanatatea fatului, reprezinta doar un alt simptom al sarcinii.

Pregateste-te pentru o sarcina sanatoasa

Daca ai burta mare, ai fetita. Daca ai burta mica, ai baiat. Nu este adevarat. In afara scanarii cu ultrasunete nu exista alta metoda de a determina sexul copilului. Faptul ca burta unei femei insarcinate este sus sau jos tine de tonusul muscular.

La primul copil, muschii si ligamentele sunt mai solide, iar burta va fi mai sus. Pozitia burtii este determinata si de pozitia fatului si de varsta gestationala.

Daca dormi pe spate, ii face rau copilului? Un studiu din anii '60 si '70 a aratat ca fluxul de sange al femeii poate avea probleme in cazul femeilor care vor sa nasca intinse pe spate, insa acest lucru nu inseamna ca nu poti sa dormi pe spate.

Expertii spun ca in cazul unei sarcini normale fatul se poate acomoda oricarei pozitii de somn pe care mama o adopta pentru a se odihni.

Scapi de vergeturi daca iti dai cu crema? Nu prea. Profesorul Alexa Boer Kimball de la Universitatea Harvard spune ca nu exista o dovada ca uleiurile si cremele speciale pentru prevenirea vergeturilor chiar functioneaza.

Vergeturile apar din cauza modificarilor suferite de tesutul elastic. Nimeni nu stie de ce aproape jumatate dintre femeile insarcintate fac vergeturi, in timp ce cealalta jumatate nu.

Nu ai voie sa faci exercitii in timpul sarcinii. Nu este adevarat. In urma cu 30 de ani medicii le recomandau femeilor sa nu mearga pe jos mai mult de un kilometru si ceva, insa numeroase studii recente au demonstrat ca, din contra, exercitiile fizice sunt benefice atat femeii, cat si fatului.

Nu trebuie sa zbori cu avionul in primul trimestru de sarcina. Nu este adevarat. Zborul este sigur pentru femeile insarcinate, exceptie facand cele care au suferit un avort spontan, nastere prematura, placenta coborata sau sangerare in timpul sarcinii.

Cu toate acestea, pentru ca statul jos prea mult timp in timpul sarcinii creste riscul formarii cheagurilor de sange, este recomandat ca din cand in cand sa te ridici si sa te misti.

O noua sarcina e preferabila la 6 luni dupa nastere

Nu sta in fata unui computer atunci cand esti insarcinata! Nu exista dovezi stiintifice care sa sugereze ca o femeie insarcinata nu are voie sa stea in fata unui computer, avand in vedere ca mici cantitati de radiatii de frecventa joasa sunt emise in spatele computerelor, unde nu afecteaza viitoarea mama.

Nasterea naturala este mai buna ca una prin cezariana. Multe femei isi doresc sa nasca natural si considera ca cezariana nu este un lucru bun pentru ele si copil. Diferenta este ca, dupa o sarcina normala, o femeie se reface mult mai repede.

Cu toate acestea, o cezariana se poate impune daca mama sau fatul sunt in pericol sau nasterea naturala nu poate avea loc, asa ca este o alternativa demna de luat in considerare.

