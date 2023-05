Ce vor femeile

1. Sa le sprijini moral atunci cand ajung acasa cu cinci sacose pline-ochi cu cumparaturi. Nu e suficient sa le privesti proband noile achizitii - trebuie sa le spui ca aratam grozav in ele.

2. Dreptul sa iti stie toate secretele.

3. O seara in care sa urmariti impreuna telenovele sau seriale "de fete".

4. Sa planifici ceva. O cina in oras sau o iesire la iarba verde - atata vreme cat se vede ca te implici in programarea unei escapade romantice si amuzante pentru amandoi.

5. Ceva spatiu personal cand sufera de sindrom premenstrual. Doar stii simptomele: iritabilitate, epuizare, durere de spate, amenintari cu despartirea. Poate e un moment bun pentru o seara cu baietii.

6. Sa le asculti cu adevarat. Tot ce spun femeile e important, asa ca nu ar trebui sa fie nevoie sa te anunte din timp ca "e ceva important".

7. Sa spui ce trebuie, la momentul potrivit. La intrebarea "Ma face sa par grasa?" tu raspunzi "esti grozava". A se repeta de fiecare data, la orice intrebare.

8. Sa te imbraci bine. Nu degeaba partenera ta iti arata pe strada cate un barbat bine imbracat. Daca nu ai idee de unde sa incepi, femeile abia asteapta, in general,sa iti dea sfaturi sau sa iasa cu tine la shopping.

9. Sa le faci masaj. Ti se va intoarce favoarea inzecit.

10. Sa mai ceri din cand in cand indicatii. Fara GPS, fara certuri pe harta, fara sa te invarti in cerc cateva ore. Macar din cand in cand, cere indicatii.

11. Sa nu simti ca trebuie sa lasi capacul de la toaleta ridicat in semn de "razvratire". Mai bien te razvratesti impotriva faptului ca femeile fac in continuare 80% din treburile casei. Si daca tot am ajuns la acest subiect, inlocuieste si sulul de hartie igienica pe care tocmai l-ai terminat.

Maria Ionescu