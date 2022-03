Cum sa-ti dezveti copilul sa-si roada unghiile

Rosul unghiilor este o problema la fel de grea pentru copii, asa cum este si pentru adulti. Din cauza rosului unghiilor micutii vor avea anumite probleme de imagine si de sanatate, daca baga mainile in fura la orice ora, fara sa se spele. Citeste in continuare cum poti sa iti dezveti copilul sa isi mai roada unghiile.

In primul rand trebuie sa fii constient de faptul ca acest proces necesita timp si rabdare si multa munca cu copilul tau, te sfatuieste She Knows.

Din moment ce comportamentul copilului tau trebuie schimbat, trebuie sa discuti cu el. Incearca sa discuti cu el despre preocuparile tale in ceea ce priveste comportamentul sau si despre ceea ce intentionezi sa faci.

Identifica problemele ce stau la baza comportamentului sau. Daca un copil este foarte stresat de o situatie anume si acest stres creste, obiceiul va creste in intensitate de la o zi la alta. In schimb, va fi mai usor, daca vei sta de vorba cu el si vei incerca sa afli cat mai multe despre ce se intampla cu el la scoala si cu prietenii sai.

De exemplu, copiii pot incepe sa isi roada unghiile inainte de a incepe scoala sau in preajma unor teste. Vorbeste cu el si explica-i ca nu este nimic ciudat la acest comportament. De asemenea, atunci cand are de sustinut teste explica-i pe intelesul sau ca nu se intampla nimic daca nu o sa aiba rezultate maxime.

Pe masura ce discuti cu micutul tau incurajeaza-i schimbarea de comportament in bine oferindu-i recompense. Daca este o recompensa care implica si mainile copilului, esti pe drumul cel bun pentru ca astfel il vei tine ocupat. De exemplu, il poti recomensa cu un joc ca sa ii distraga atentia.

Cu siguranta copilul tau va avea parte si de nereusite in "lupta" sa, insa acesta nu este un motiv de a te enerva si de a ridica vocea la el. Mai bine incurajeaza-i progresul facut si incearca sa ii stai alaturi in momentele dificile.

Nu uita ca exista riscul de a reveni la obiceiul sau. In cazul in care se va intampla asa ceva, nu te enerva, ci ia-o usor de la capat.

De asemenea, nu uita ca folosirea unor solutii cu un gust foarte rau poate merge in cazul unor copii, in timp ce in cazul altor copii nu va avea efect. In acest mod il vei face sa astepte cu nerabdare momentul in care va scapa de solutia de pe maini.

