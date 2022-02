De ce este bine ca persoanele in varsta sa isi ia animal de companie?

Persoanele in varsta isi aleg de cele mai multe ori un animal de casa pentru a-i ajuta sa simta ca mai au pentru ce trai. Constienti fiind ca atat copiii cat si nepotii au o viata a lor si ca, de cele mai multe ori, trebuie sa ii lase sa traiasca asa cum isi doresc, batranii nostri trebuie sa isi gaseasca un alt scop in viata.

Batranii, mai ales cei care locuiesc singuri, sunt constienti ca animalele de companie ii ajuta sa treaca peste singuratate si ca ii ajuta sa continue sa se concentreze pe ceea ce se petrece in jurul lor.

Desi nu exista formula unui animal de companie perfect, milioane de iubitori de animale de companie sustin ca un caine este cea mai buna alegere, deoarece cainii si oamenii dezvolta legaturi emotionale profunde.

Cei mai multi proprietari de animale de varsta a treia iau acasa caini de talie mica. Daca va simtiti singur si inca nu v-ati hotarat daca sa va luati sau nu un animal de casa, USNEWS va da cateva motive pentru care trebuie s-o faceti.

1. Pentru companie. Singuratatea poate deveni o "companie" nedorita, care, la persoanele in varsta, poate duce la depresie dar si la probleme fizice. Cu ajutorul unui animal de companie, batranii nu se vor mai simti abandonati, iar faptul ca veti iesi sa plimbati micul patruped va va ajuta sa faceti fata altfel vietii.

2. Aveti un scop. Sa aveti grija de un caine este o responsabilitate si puteti face din ingrijirea patrupedului un adevarat scop. Poate ca uneori nu ai chef sa te dai jos din pat, dar micutul animal vrea la plimbare. Nu este asta un lucru bun pentru tine?

3. Pentru miscare. Oamenii trebuie sa faca exercitii fizice regulate indiferent de varsta lor. Batranii care isi scot cateii la plimbare fac miscare fizica mergand pe jos, dar realizeaza si exercitii de concentrare, incercand sa fie atenti ca animalutul sa nu dispara, pastrandu-si mintea sanatoasa.

4. Animalele alunga stresul. Persoanele mai in varsta care au animale de companie se expun mai putin la stres. Avand un animal de companie ai sansa de a-ti planifica mai bine viata, raportandu-te intotdeauna la ceva.

5. Iesiti din casa. Avand un animal de casa, si mai ales unul care necesita o activitate in mod regulat in aer liber, va ajuta sa ramaneti conectat la viata de zi cu zi, deci sa vedeti ce se mai intampla in orasul sau zona in care locuiti.

6. Va faceti prieteni noi. Exista o multime de activitati in comun pentru proprietarii de animale de companie, variind de la plimbarile de zi cu zi la evenimente caritabile si proiecte derulate de organizatii care contribuie la ingrijirea animalelor si a mediului. Acest lucru va ajuta sa cunoasteti oameni noi.

7. Va treziti noi interese. Avand un animal de casa va puteti expune la o multime de lucruri care va intereseaza si la activitati noi. Poate fi vorba de curatarea parcului din cartierul unde va plimbati cainele sau de voluntariat.

8. Pentru protectie. Un caine va poate oferi mai multa securitate. Potentialii hoti vor sta departe daca aveti in casa un caine.

9. Pentru a avea grija de cineva. Spiritul matern sau patern este inca viu si la batranete, de aceea, avand grija de un animal care are nevoie de tine ar putea sa intretina acest setiment.

10. Va simtiti implinit. La sfarsitul zilei, cand veti vedea cum micutul animal doarme linistit, dupa plimbarea de seara si o masa copioasa, va veti simti implinit ca ati facut ceva bun pentru un suflet mic. Acest angajament alimenteaza sentimentul celor mai in varsta ca "inca mai este nevoie de ei".

A.B.

