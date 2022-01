Femeile fac mai multe riduri in jurul gurii decat barbatii

Ceea ce se suspecta de multa vreme, respectiv ca pielea femeilor se rideaza mai repede si mai adanc decat cea a barbatilor, s-a confirmat intr-un studiu recent.

Acest lucru este valabil mai ales in cazul ridurilor din jurul gurii, potrivit dermatologilor si chirurgilor plastici din Olanda.

O posibila explicatie este aceea ca femeile au mai putine glande sebacee decat barbatii, uleiul natural al pielii neputand actiona ca un hidratant, conform HealthDay.

In afara glandelor sebacee mai putine in aceasta zona, femeile au si mai putine vase de sange in jurul gurii, iar muschii din aceasta regiune sunt aflati mai aproape de piele, mai la suprafata comparativ cu cei ai barbatilor. Miscarile acestora ar putea cauza, la randul lor, ridarea pielii. In cazul femeilor, si hormonii joaca un rol important in imbatranirea pielii.

In timp ce pana la menopauza, estrogenul vindeca pielea mai repede decat in cazul barbatilor, dupa menopauza, nivelul acestuia e mai scazut. Tot dupa menopauza, si fluxul sangvin este mai redus in acesta zona, iar grasimile, uleiul secretat de glande, sunt mult mai putine. De aceea, femeile care fac terapie cu hormoni au mai putine riduri decat celelalte.