Nu lasa jobul sa-ti controleze viata

E duminica. Intre doua sarcini de lucru te opresti cateva minute sa citesti un articol si blogurile preferate. E cam singurul tip de relaxare pe care ti-l permiti. Da, esti un om ocupat. Atat de ocupat incat se pare ca, pentru tine, nu mai exista altceva decat munca.

Fara indoiala ca la un moment dat te-ai gandit ca muncesti cam mult. Cu siguranta muncesti mai mult decat iti cere seful si mai mult decat orice coleg. Cum faci diferenta intre viata personala si cea viata profesionala?

In pricipiu, daca ai ajuns in stadiul in care cele doua se confunda, esti pe un drum gresit. Mai precis, intreaba-te daca merita sa iti sacrifici sanatatea, familia si prietenii de dragul carierei.

Iti dai seama ca ceva nu e in regula atunci cand nu poti sa te gandesti la nimic altceva in afara de munca. Un om harnic de regula se duce la munca si isi face treaba gandindu-se ce frumos ar fi sa bea o bere cu prietenii. Obsesia apare atunci cand esti impreuna cu familia sau prietenii si ai vrea sa te intorci la munca, arata ABC.

Cei care lasa jobul sa le controleze viata au probleme serioase in mentinerea relatiilor familiale si amicale. Un studiu realizat la Universitatea din Carolina arata ca divorturile sunt de doua ori mai des intalnite in cazul persoanelor obsedate de cariera. Copiii unor astfel de persoane au sanse mult mai mari sa devina depresivi sau anxiosi, din pricina ca astfel de parinti sunt in genere extrem de exigenti si perfectionisti.

Insa cel mai mare pericol este legat de nivelul de stres pe care o astfel de persoana il suporta. In graba de a rezolva sarcini de serviciu ajung sa nu mai manance, sa nu mai faca sport si sa nu se mai relaxeze.

Cum reusesti sa iesi dintr-o asemenea situatie?

Ca orice dependenta, e destul de greu de eliminat. Primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa recunosti daca ai aceasta problema si sa vrei cu adevarat sa te eliberezi. Incearca sa vezi daca in ceea ce priveste relatia cu familia si prietenii, in ceea ce priveste sanatatea si spiritualitatea ta, esti cu adevarat fericit: pe o scara de la 1 la 5, acorda note fiecarui capitol din viata ta. Totalul e mai mic de 12? Atunci ai o problema.

Schimbarea insa nu vine de la sine. Primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa programezi o sesiune de relaxare in fiecare zi. Gaseste o activitate placuta care sa te ajute sa iti iei gandul de la munca, un hobby care sa iti aduca alte satisfactii decat cele profesionale.

Trebuie sa intelegi ca exista si alte lucruri care te pot face sa te simti implinit: incearca sa fii un partener bun, un prieten bun, un parinte bun. Sunt lucruri care necesita si ele efort insa pot aduce mult mai multa satisfactie pentru ca persoana de langa tine va oferi un feed-back pozitiv. Fii sincer cu tine si recunoaste ca zambetul unei persoane dragi inseamna mai mult decat datul din cap aprobator al sefului.

Dar mai ales intelege ca nimeni nu poate sa fie perfect si productiv la munca de unul singur. Intr-o companie totul depinde de munca in echipa, este un sistem care trebuie sa functioneze perfect fara ca una din rotite sa se uzeze prea repede.

Ia-ti liber o perioada cand simti ca esti epuizat. Si nu te crampona de teama ca superiorii nu vor fi de acord. Orice sef cu adevarat bun intelege ca, indiferent cat de bun ai fi tu la ceea ce faci, un angajat obosit nu valoreaza nici cat jumatate dintr-unul vioi si entuziast.

